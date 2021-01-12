Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi'nden yapılan açıklamada, Paris'te düzenlenen iklim konulu Tek Gezegen Zirvesi kapsamında, Büyük Yeşil Duvar Girişimi için aralarında Dünya Bankası ve Afrika Kalkınma Bankasının (BAD) da bulunduğu bağışçılardan yeni kaynak ayrıldığı açıklandı.

Buna göre, Büyük Yeşil Duvar Girişimi, zirve kapsamında 14 milyar 263 milyon dolar bağış aldı.

BAD, girişim için 6,5 milyar dolar bağışta bulunacağını açıklamıştı.

Türkiye de bu girişime 2018'de 3 milyon dolar katkı sağlamıştı.

250 milyon ton karbon emisyonunun önüne geçecek

Tarıma elverişli arazilerdeki çölleşmenin durdurulması için başlatılan Büyük Yeşil Duvar Girişimi ile Sahra ve Sahel Bölgesi'nde 8 bin kilometre uzunluğunda ve 15 kilometre genişliğinde bir ağaç hattı oluşturulması planlanıyor.

Afrika Birliği tarafından 2007'de hayata geçirilen Büyük Yeşil Duvar Girişimi kapsamında 2030'a kadar 100 milyon hektar toprağın yeşillendirilmesi ve 10 milyon iş gücünün oluşturulması öngörülüyor.

Girişim sayesinde Senegal'de halihazırda 12 milyon ağaç dikildi.

Etiyopya'da 15 milyon hektar arazinin tahsisi tamamlandı ve öngörülen hedeflerin yüzde 18'i tamamlanmış oldu.

Büyük Yeşil Duvar Girişimi'nin, tamamıyla hayata geçirildiğinde 250 milyon ton karbon emisyonunu da engelleyeceği belirtiliyor.