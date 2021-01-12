Haber Giriş: 12 Ocak 2021 Salı 15:02Son Güncelleme: Kaynak: AA
Twitter, QAnon hareketiyle bağlantılı 70 binden fazla hesabı askıya aldı
[QAnon hareketini temsil eden 'Q' harfi, ABD bayrağında. | Fotoğraf: Reuters]
Twitter, ABD'de aşırı sağcı komplo teorileri hareketi QAnon ile bağlantılı 70 binden fazla hesabı "zararlı içerikler" paylaştıkları gerekçesiyle askıya aldı.
Aşırı sağcı komplo teorileri hareketi olarak bilinen QAnon, ABD Başkanı Donald Trump'ın "şeytana tapan pedofillere karşı mücadele verdiğini" savunuyor.
Trump'ın hesapları da askıda
ABD Kongresinin 6 Ocak'ta Trump destekçileri tarafından basılmasının ardından sosyal medya platformları Facebook, Instagram ve Twitter, Başkan Donald Trump'ın hesabını kalıcı olarak askıya almıştı.
Trump destekçileri ve bazı Cumhuriyetçiler, Trump'ın sosyal medya hesaplarının kapatılmasına tepki göstermiş, Twitter hisseleri dün yüzde 6'dan fazla değer kaybetmişti.
Etiketler: ABD Donald Trump
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