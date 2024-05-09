Google'ın yeni yapay zekası DNA ve RNA yapı taşlarına giriyor

AlphaFold'un önceki versiyonları yalnızca proteinlerin yapılarını tahmin ediyordu.

AlphaFold 3 bunun ötesine geçiyor ve DNA, RNA ve ligand adı verilen daha küçük molekülleri modelleyerek modelin yaşamın temel taşları üzerinde bilimsel kullanım kapasitesini genişletiyor.

DeepMind, yeni modelin önceki modellere kıyasla tahmin doğruluğunda yüzde 50'lik bir iyileşme gösterdiğini söylüyor.

Biyoloji yapay zekayla birleşiyor

DeepMind CEO'su Demis Hassabis bir brifingde gazetecilere verdiği demeçte, "AlphaFold 2 ile yapısal biyolojide büyük bir dönüm noktasıydı ve her türlü muhteşem araştırmanın önünü açtı" AlphaFold 3, biyolojiyi anlamak ve modellemek için yapay zekanın kullanılması açısından atılmış bir adımdır." dedi.

AlphaFold 3'ün moleküler yapılardan oluşan bir kütüphanesi var.

Araştırmacılar birleştirmek istedikleri moleküllerin bir listesini giriyor, ardından AlphaFold 3 yeni yapının 3 boyutlu modelini oluşturmak için bir difüzyon yöntemi kullanıyor. Difüzyon, Stable Diffusion gibi yapay zeka görüntü oluşturucularının fotoğrafları birleştirmek için kullandığı yapay zeka sistemiyle aynı türde.

Google tehditler için önlem alıyor

Google, modeli sorumlu bir şekilde dağıtmak için bilim topluluğu ve politika liderleriyle birlikte çalıştığını söylüyor.

Şirket tarafından yayınlanan bir makalede, bazı biyogüvenlik uzmanlarının yapay zeka modellerinin tehdit aktörlerinin önündeki engelleri azaltabileceğine ve onların diğer teknolojilerle birlikte daha bulaşıcı veya zararlı patojenler ve toksinler tasarlayıp üretmelerine olanak verebileceğine inandığı belirtildi.