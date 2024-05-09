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Dünya
TRT Haber 09.05.2024 06:26

Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde Gazze desteği büyüyor

Filistin'e destek için Amerika Birleşik Devletleri'nde başlayan öğrenci eylemleri dünyanın dört bir yanında yankı buluyor. Öğrenciler polis müdahalelerine rağmen üniversite kampüslerinde çadır kurmayı sürdürüyor. Öğrencilerin talebi, üniversite yönetimlerinin İsrail merkezli kurumlarla bağlantılarını kesmesi.

Hollanda'daki Amsterdam Üniversitesi'nde polisin sert müdahalesine rağmen Filistin'e destek gösterileri devam etti. Göstericiler önce kampüste toplandı, daha sonra üniversitenin şehir merkezindeki binasına yürüdü. Polis, güvenlik gerekçesiyle üniversite binasının etrafını sardı.

Fransa'da da öğrencilerin Filistin'e destek eylemleri sürüyor. Öğrenciler bir kez daha başkent Paris'te Sorbonne Üniversitesi önünde toplandı.

Avrupa'da Filistin gösterilerine sıfır tolerans devam ediyor
Avrupa'da Filistin gösterilerine sıfır tolerans devam ediyor

Öğrenciler, İsrailli sporcuların Paris Olimpiyat Oyunları'ndan men edilmesi çağrısında bulundu.
Polis, göstericilere biber gazıyla müdahale etti, kalkanlarla öğrencileri üniversitenin girişinden uzaklaştırdı. Amfide eylem yapan öğrenciler de zorla dışarı çıkarıldı.

İngiltere'de University College London ve Cambridge Üniversitesi öğrencileri de Filistin'e destek eylemlerine katıldı.

Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde Gazze desteği büyüyor

İrlanda'nın en prestijli üniversitelerinden biri olan Trinity College Dublin'de 5 gündür kamp kuran Filistin destekçisi öğrenciler üniversite yönetimine taleplerini kabul ettirdi.

İrlanda ve İsviçre de katıldı

Başkent Dublin'deki üniversiteden yapılan açıklamada işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyet gösteren ve Birleşmiş Milletler'in kara listesinde yer alan İsrailli şirketlere yapılan yatırımların sonlandırılacağı belirtildi.

İsviçre'deki gösteriler Lozan Üniversitesi'nin ardından Cenevre ve Zürih Üniversitelerine yayıldı.
Eylemlere akademisyenler de katılıyor.

Güney Afrika'nın Johannesburg kentindeki Witwatersrand Üniversitesi'nde de öğrenciler dayanışma kampı kurdu.  

Filistin gösterisi, Viyana Üniversitesinde 3 gün önce başlamıştı

Filistin’e destek vermek için ABD’nin Columbia Üniversitesinde başlayıp dünyanın birçok ülkesine yayılan üniversite gösterilerine, Viyana Üniversitesi öğrencileri de 6 Mayıs Pazartesi Altes AKH Kampüsü’nde başlattıkları eylemle katılmıştı.

Dün, barışçıl bir şekilde süren Filistin’e destek gösterisine karşı İsrail yanlıları da gösteri düzenlemişti.

Avusturya Yahudi Cemaati Başkanı Oskar Deutsch, Almanya’daki üniversitelerde Filistin’e destek gösterinin polis tarafından dağıtıldığını, Viyana’da da benzerinin yapılması gerektiğini açıklamıştı.

Viyana Üniversitesi de Filistin’e destek gösterisinden duyduğu rahatsızlığı bildirmişti.

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Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde Gazze desteği büyüyor
Dünyanın dört bir yanındaki üniversitelerde Gazze desteği büyüyor
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