Google'ın, kullanıcıların konumunu sistematik olarak takip ederek veri elde ettiği ve bu bilgileri depoladığı iddia ediliyor.

ABD'nin başkenti Washington başta olmak üzere, Texas, Indiana ve Washington eyaletlerinin başsavcıları, 3 yıllık soruşturmanın ardından Google'e karşı harekete geçti ve eyalet mahkemelerinde davalar açıldı.

"Konum takibi için hilelere başvuruyor"

Google'ın hesap ayarları aracılığıyla sunduğu gizlilik korumaları hakkında tüketicileri yanılttığı öne sürüldü.

Şirketin kullanıcının konumunu takip etmek için sürekli olarak hilelere başvurduğunun altı çizildi.

Şirketten "iddialar asılsız" yanıtı

Google'dan ise yanıt gecikmedi.

Teknoloji devi, başsavcıların öne sürdüğü iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

Kullanıcıların konum verilerini korumalarına yardımcı olmak için gizlilik politikalarında birçok değişiklik yapıldığı ifade edildi.