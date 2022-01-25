Haber Giriş: 25 Ocak 2022 Salı 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gürcistan'da günlük vaka sayısında yeni rekor
Gürcistan'da COVID-19 salgınında son 24 saatte tespit edilen 15 bin 762 vaka salgının başından beri kayda geçen en yüksek günlük vaka sayısı oldu.
Gürcistan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19 vaka sayısı son bir günde 15 bin 762 artarak 1 milyon 75 bin 154'e yükseldi.
Son 24 saatte 42 kişinin Kovid-19'a bağlı olarak hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı 14 bin 774'e çıktı.
Aktif vaka sayısının 87 bin 609 olduğu ülkede 4 bin 594 kişi hastanelerde tedavi görüyor.
Etiketler: Gürcistan Koronavirüs
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