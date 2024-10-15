Google yapay zekasını güçlendirmek için nükleer reaktörlerle çalışacak

Google Enerji ve İklim Üst Düzey Yöneticisi, "Nükleer enerjinin, temiz büyümeyi desteklemede ve yapay zeka teknolojisinin ilerlemesine katkı sağlamada kritik bir rol oynayacağına inanıyoruz" dedi.

Yöneticinin açıklamasına göre, yapay zekanın giderek artan enerji talebini karşılayacak güvenilir ve temiz enerji kaynaklarına ihtiyaç duyuluyor.

Kairos Power tarafından geliştirilen küçük modüler reaktörlerin (SMR) ilkinin bu on yılın sonuna kadar devreye girmesi bekleniyor.

2035 yılına kadar toplamda 500 megavat güç üretecek ek reaktörlerin de faaliyete geçmesi planlanıyor. Ancak bu teknoloji halen geliştirilme aşamasında ve düzenleyici onay bekliyor.

Google, bu anlaşmayı yapay zeka projeleri için büyük bir potansiyel olarak görüyor.

Google yöneticileri, nükleer enerjinin, güneş ve rüzgar enerjisinden daha tutarlı bir enerji kaynağı olduğuna ve AI teknolojisinin ihtiyaç duyduğu kesintisiz enerji arzını sağlayabileceğine dikkat çekiyor

Ancak nükleer enerjinin güvenliği hala tartışma konusu.

Radyoaktif atıkların depolanması ve nükleer kazalar gibi riskler, teknolojinin yaygınlaştırılması önünde engel olarak görülüyor.

1979 yılında Three Mile Island’da yaşanan kısmi erime, ABD’de nükleer enerji genişlemesinin durmasına neden olmuştu.

Google, bu hamlesiyle AI operasyonlarında sürdürülebilir enerjiyi artırmayı hedeflerken, gelecekte nükleer enerjinin küresel enerji ağlarına büyük katkı sağlayacağına inanıyor.



