Açık 0.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
Independent 31.01.2025 06:45

Google haritalarda gizemli yardım çağrısı

Los Angeles'ta bir demiryolu sahasında Google Maps görüntülerinde fark edilen "HELP" (YARDIM) ve "TRAFICO" yazıları, sosyal medyada endişe yarattı. Ancak yetkililer, herhangi bir tehlike olmadığını açıkladı.

Google haritalarda gizemli yardım çağrısı

San Bernardino Otoyolu yakınındaki Union Pacific Demiryolu’na ait bir alanda tespit edilen bu yazılar, insan kaçakçılığı şüphesiyle sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.

Los Angeles Polis Departmanı’ndan yapılan açıklamada, yazıların yaklaşık bir yıl önce oluşturulduğu ve olay yerinde herhangi bir tehlike bulunmadığı belirtildi.

Union Pacific Polis Departmanı Sözcüsü, "Google Maps’te görülen ‘HELP’ yazısı yaklaşık bir yıl önce oluşturuldu. Kimse tehlikede değil" ifadelerini kullandı.

Yetkililer, yazıların bölgedeki bir kişi tarafından tekrar tekrar yazıldığını ve bunun yanlış anlaşılmalara yol açtığını aktardı.

Ayrıca, bu kişinin yalnızca Union Pacific arazisinde değil, çevredeki diğer mülklerde de benzer yazılar yazdığı ifade edildi.

Los Angeles Polis Departmanı, sosyal medyada paylaşılan bir video hakkında yaptığı açıklamada, söz konusu kişinin barınma ya da ruh sağlığı değerlendirmesi tekliflerini reddettiğini belirtti.

Polis yetkilileri, olayın insan kaçakçılığıyla bir ilgisinin olmadığını vurgulayarak, "Bu kişi birkaç yıldır bölgede bulunuyor" dedi.

ETİKETLER
ABD Google
Sıradaki Haber
Dünyanın ilk füzyon enerji santrali kuruluyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:32
Bilim insanları Kuzey Amerika'da ilk henipavirüsü Keşfetti: Pandemiye dönüşebilir mi?
07:27
NASA Jüpiter'in Io uydusunda en yoğun volkanik patlamayı görüntüledi
07:18
30 Samanyolu büyüklüğünde yeni bir dev galaksi keşfedildi
07:13
Uzay ajansları: 22 Aralık 2032'de Dünya'ya asteroid çarpabilir
07:09
Kıyamet saati 89 saniyeye düştü: Felakete en yakın nokta
07:00
Kıyıya vuran tekne içinde çürümeye başlamış 13 ceset bulundu
Hamas-İsrail esir takasında 3. perde: Türkiye de devrede
Hamas-İsrail esir takasında 3. perde: Türkiye de devrede
FOTO FOKUS
Gelinciktepe bölgesinde 8 bin 914 konutun 2 bin 175'ini tamamlandı
Gelinciktepe bölgesinde 8 bin 914 konutun 2 bin 175'ini tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ