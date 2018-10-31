Göçmen kervanının ikinci grubu Meksika'ya ulaştı

Göçmen kervanı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına 5 bin 200 asker gönderme ve vatandaşlık koşulları hakkındaki tehditlerine rağmen, ABD'ye doğru ilerleyişini sürdürüyor.

Çoğunluğunu Honduraslıların oluşturduğu yaklaşık 4 bin kişilik ilk göçmen kervanı, yaklaşık 10 gün önce Tapachula'ya, salı günü ise Meksika'nın Oaxaca eyaletine ulaştı.

ABD'den Meksika sınırına asker açıklaması

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 5 bin 200 ABD askerinin Meksika sınırına gönderileceğini açıklamıştı.

Trump'tan tehdit

ABD Başkanı Trump ise sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından, göçmen kervanını "ülkesini işgal" olarak nitelemiş ve "Ordumuz sizi bekliyor olacak" diye açıklama yapmıştı.

Trump ayrıca, ABD vatandaşı olmayan ailelerin çocuklarının ülkede dünyaya gelmesi halinde vatandaşlık kazanmalarını engellemeyi planladığını duyurmuştu.

Meksika'dan göçmen kervanına helikopterli müdahale

Meksika'da, polis helikopterinin Suchiate Nehri üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışan göçmenleri engellemeye çalıştığı görüldü.

7 binden fazla kişi yer alıyor

Birleşmiş Milletler (BM), Orta Amerika'dan ABD'ye ulaşmak için yola çıkan ''göçmen kervanı"na 7 binden fazla kişinin katıldığını belirtmişti.

Trump, Meksika polisi ve ordusunun, ABD'nin güney sınırına giden göçmenleri durduramadığını aktararak, ''acil durum'' ilan etmiş ve sınırdaki devriyeleri harekete geçirmişti.

Donald Trump ayrıca Guatemala, Honduras ve El Salvador'a dış yardımları kesmeye ya da büyük ölçüde azaltmaya başlayacaklarını söylemişti.

Konvoy, Meksika'nın Guatemala sınırına dayanmış, Suchiate Nehri'nde Meksika ile Guatemala'yı birbirine bağlayan köprü ve sınır kapısında toplanan, geceyi burada uyuyarak geçiren 3 binden fazla göçmenin ülkeye girişine izin verilmemişti.

Bazı göçmenlerin tel örgüleri aşarak tarafsız bölgeye geçtiği ve Meksika güvenlik güçlerinin müdahalesiyle karşılaştığı bildirilmiş, polis, taş atan göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Honduraslı göçmenlerden bazıları da Suchiate Nehri'nden sallarla Meksika tarafına geçmeye çalışmıştı.

Meksikalı yetkililer, aralarında kadın, çocuk ve yaşlıların da olduğu göçmenlerden geçerli belgeleri taşıyanların kurallara uygun biçimde ülkeye girişine izin verileceğini duyurmuştu.

Kaynak: AP News