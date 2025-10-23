GM, 2028’de ‘gözler kapalı sürüş’ dönemini başlatacak

GM Üst Yöneticisi Mary Barra, New York’ta düzenlenen etkinlikte tanıttığı yeni teknolojiyi “Aracınıza biniyorsunuz, bir düğmeye basıyorsunuz ve sizi işe götürüyor.

Siz bu sırada e-postalarınızı yanıtlıyor ya da bir dizi izliyorsunuz. Sonra araba sizi indiriyor, kuru temizlemeye ya da yemeği almaya gidiyor ve çocuklarınızı antrenmana götürmek için geri dönüyor,” sözleriyle anlattı.

Cadillac Escalade IQL, ilk model olacak

Bu yeni sistemin ilk kez 2028 model Cadillac Escalade IQL SUV’de kullanılması planlanıyor. Şirket, aynı zamanda 2026 yılında araçlarına entegre edilecek konuşan yapay zekâ teknolojisini de duyurdu.

GM, elektrikli araç (EV) yatırımlarına milyarlarca dolar harcamasına rağmen, ABD’de teşviklerin sona ermesiyle bu yıl EV biriminde 1,6 milyar dolarlık zarar bekliyor.

Barra, “Müşteriler artık araçlarında bağlantıda kalmak ve gelişmiş teknolojiler görmek istiyor. Tasarım, mühendislik ve üretim deneyimimizi birleştirip tamamen yeni bir şey yapıyoruz,” dedi.

Rakipler önde ama yarış bitmedi

GM’nin “gözsüz sürüş” teknolojisi sektörde bir ilk değil. Tesla, Waymo ve Stellantis gibi firmalar halihazırda sürücüsüz araçlar üzerinde çalışmalar yürütüyor. Ancak bu sistemler henüz yaygın şekilde ticarileşmedi. GM, bu alanda “kişisel sahipliğe açık ilk güvenli sürücüsüz araç” üretme fırsatı yakalayabileceğini düşünüyor.

GM Ürün Direktörü Sterling Anderson, “Bu lansmanla birlikte ne olacağını göreceğiz. Biz bunu yakalama değil, sıçrama olarak görüyoruz,” dedi.

Teknoloji merkezli dönüşüm

Barra ve GM Başkanı Mark Reuss, 1980’lerde şirkette çalışmaya başlamış iki kıdemli yönetici olarak tanıtımı yönetti. Etkinlikte ayrıca altı ay önce Tesla’dan transfer edilen Anderson ve iki yıl önce Apple’dan gelen Yazılım Mühendisliği Kıdemli Başkan Yardımcısı Dave Richardson da yer aldı.

Richardson, “GM artık sadece bir otomobil üreticisi değil, teknoloji odaklı bir şirket olmak zorunda,” dedi.

Çinli rakipler kapıda

GM, ABD pazarında Çinli markaların (özellikle BYD ve Zeekr) fiyat ve teknoloji avantajıyla Avrupa’da hızla yükselmesini yakından izliyor. Şu anda yüzde 100 gümrük vergisi Çinli araçların ABD’ye girişini engellese de bu durum değişirse, GM için büyük bir rekabet tehdidi doğabilir.

GM Başkanı Reuss ise iddialı: “Çinli araçları kopyalamayacağız. Teknolojiye ve Ar-Ge’ye yatırım yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Müşteri için en iyisini biz sunacağız.”