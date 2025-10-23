Louvre müzesinin en popüler yeri artık Mona Lisa değil: 88 milyon euroluk soygun camı

Paris’te Seine Nehri üzerindeki gezi teknelerinde rehberler artık müzenin sanatından çok, “Hırsızların Fransa’nın taç mücevherlerini çalmak için kırdığı pencere sağda” diyerek turistlerin dikkatini çekiyor.

Dünyanın en çok ziyaret edilen müzesi, dört kişilik bir çetenin pazar sabahı Apollon Galerisi’ne girip 88 milyon euro değerindeki Napolyon dönemine ait mücevherleri çalmasının ardından çarşamba günü yeniden kapılarını açtı.

Cour Napoléon avlusunda ve müzenin cam piramit girişinde uzun kuyruklar oluştu. Ancak birçok ziyaretçi içerideki 33 bin sanat eserini görmekten çok, hırsızların girdiği pencereye bakmak için dışarıda toplandı. Quai François Mitterrand boyunca, siyah perdelerle kısmen kapatılmış pencereye bakan kalabalık, fotoğraf çekmek için yarıştı.

Hollanda’dan gelen Alida, “Filmde olsa ‘çok sıkıcı bir senaryo’ derdik. Her şey o kadar basit görünüyor ki” dedi.

Dört dakikalık kusursuz plan

İki hırsız, işçi yeleği giyerek sokakta park edilmiş bir yük asansörüyle pencereye tırmandı, camı kırarak içeri girdi ve spiral taş kesicilerle iki vitrin camını parçaladı. Mücevherleri alarak bekleyen iki motosikletle kaçtılar.

Çalınan sekiz parçanın arasında, Napolyon’un ikinci eşi Marie Louise’e hediye ettiği zümrüt ve pırlanta kolye ile İmparatoriçe Eugénie’ye ait elmas taç da bulunuyor.

Limoges’ten gelen Fanny, “Louvre, Mona Lisa’nın evi. En korunaklı yerlerden biri olmalı diye düşünüyorsunuz ama öyle değilmiş,” dedi. Eşi Vincent ise operasyonun profesyonelliğine dikkat çekerek, “Yüzlerce pencere var, ama onlar doğru olanı bulmuş. Dört dakikada girip çıkmışlar. Ne yaptıklarını çok iyi biliyorlardı,” diye konuştu.

Güvenlik ve ihmaller tartışma yarattı

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nuñez, soruşturmanın “ilerlediğini” ve 100’den fazla araştırmacının olaya dahil olduğunu söyledi. Ancak bütçe kesintileri ve personel azlığı nedeniyle müzedeki güvenlik önlemlerinin zayıfladığı iddiaları gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, müze güvenliğinin güçlendirilmesi için sürecin hızlandırılmasını istedi. Louvre Direktörü de senatoda bu konuda ifade verecek.

Apollon Galerisi ise hâlâ kapalı. Giriş, üç gri panelle kapatılmış durumda ve görevliler ziyaretçileri koridorda durmamaları için uyarıyor.