Giza Piramidi’nin içinde gizli bir giriş mi bulundu?

Keşif, Khufu (Keops) Piramidi’ndeki büyük iç boşluk ve kuzey girişine yakın koridorun tespit edilmesinin ardından geldi. Ancak Menkaure’deki boşluklar şekil, boyut ve konum açısından tamamen farklı; bu da farklı bir inşa geçmişi ve amaç olasılığına işaret ediyor.

Kahire Üniversitesi’nden arkeologlar Khalid Helal ve Mohamed Elkarmoty liderliğindeki ekip, “Görüntüler, cilalı granit blokların hemen arkasında iki anomalinin varlığını gösteriyor ve bunların hava dolu boşluklar olduğunu düşündürüyor.” açıklamasını yaptı.

Ekip, bulguların gerçek koşullar altında test edilen sayısal simülasyonlarla desteklendiğini belirtti.

4 bin yıllık yapı zarar verilmeden incelendi

Giza piramitleri, antik Mısır’ın mimari gücünü ve cenaze ritüellerinin ihtişamını yansıtmaları nedeniyle yüzyıllardır bilim insanlarını büyülüyor.

Üç ana piramidin en küçüğü olan Menkaure, 1906–1910 yılları arasında Amerikalı arkeolog George Reisner tarafından yürütülen kazılardan sonra detaylı olarak incelenmemişti. Dış yüzeyinin bir bölümünün kırmızımsı granit kaplama ile yarım bırakılmış olması, mimari planlardaki değişimler hakkında ipuçları taşıyor.

ScanPyramids projesi kapsamında araştırmacılar, granit kaplamanın altını elektrik direnç tomografisi, jeoradar (GPR) ve ultrason tarama yöntemleriyle görüntüledi. Bu teknikler yapıya zarar vermeden iç bölümlere bakılmasını sağlıyor.

Araştırmacılar, piramidin doğu yüzeyinde çevre taşlardan farklı davranan iki küçük anomali tespit etti. İlk boşluk granitin yaklaşık 1,4 metre altında ve 1,5 metre genişliğinde, 1 metre yüksekliğinde ölçüldü.

İkincisi ise granitin 1,1 metre altında ve 0,9 x 0,7 metre boyutlarında. Simülasyonlar, farklı özellikte taş blokların bu sinyalleri oluşturamayacağını gösterdi.

Ekip, “Her iki anomalinin de granit kaplamanın hemen arkasında, kireçtaşı içinde yer alan hava dolu boşluklar olduğunu gösteriyor.” değerlendirmesini yaptı.

Gizli giriş ihtimali

Helal ve ekibi, Menkaure Piramidi’nin kuzey girişindeki granit diziliminin, yeni keşfedilen boşlukların üzerindeki bloklara çok benzediğini belirtti. 2019’da bağımsız araştırmacı Stijn van den Hoven, bu yapının ikinci bir girişin işareti olabileceğini öne sürmüştü. Araştırmacılar boşlukların derinliğini tespit edemedi ancak kozmik ışın muografisi ile daha detaylı inceleme öneriyor.

Bu boşlukların ne işe yaradığı henüz bilinmiyor. Keops Piramidi’ndeki boşluklar gibi, Menkaure’deki yapıların amacı da gizemini koruyor. Araştırmacılar, sonuçların Mısırbilimciler tarafından kapsamlı şekilde değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor.

Çalışma NDT & E International dergisinde yayımlandı.