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Dünya
AA 03.11.2024 20:06

Gazze'nin kuzeyinde 100 bini aşkın Filistinli aç ve susuz

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü, yaklaşık bir aydan beri İsrail ordusunun sıkı abluka ve saldırılarına maruz kalan Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 100 binden fazla Filistinlinin aç ve susuz kaldığını açıkladı.

Gazze'nin kuzeyinde 100 bini aşkın Filistinli aç ve susuz

Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun sıkı ablukaya aldığı Gazze Şeridi'nin kuzeyine yönelik şiddetli saldırılarını sürdürdüğünü belirtti.

İsrail ordusunun sürekli sivil vatandaşların bulunduğu yerleşim yerlerini bombaladığını aktaran Basal, "Gazze'nin kuzeyinde 100 binden fazla Filistinli, yaklaşık bir aydan beri yiyecek, içecek ve ilaç bulamıyor." ifadelerini kullandı.

Gazze'nin kuzeyinde bulunan her vatandaşın hayatta kalması için temel ihtiyaçları bulamadığına işaret eden Basal, bölgede sağlık sistemi ve sivil savunma ekiplerinin çalışmalarının durduğu, İsrail ordusunun da arama kurtarma çalışmalarına izin vermediğini kaydetti.

Basal, uluslararası toplumun insani yardımların bölgeye ulaşmasını sağlaması çağrısında bulundu.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

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