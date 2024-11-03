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Dünya
AA 03.11.2024 19:26

Katil İsrail'in saldırdığı Lübnan'da ölü sayısı 2 bin 986'ya yükseldi

Katil İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik sürdürdüğü saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 2 bin 986, yaralı sayısı ise 13 bin 402'ye çıktı.

Katil İsrail'in saldırdığı Lübnan'da ölü sayısı 2 bin 986'ya yükseldi

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ülkeye yönelik hava saldırılarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in Lübnan'da dün düzenlediği saldırılarında 18 kişinin öldüğü, 83 kişinin yaralandığı aktarılan açıklamada, böylece İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları sonucu 2 Kasım Cumartesi gününe kadar yaşamını yitirenlerin sayısının 2 bin 986'ya ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada, İsrail saldırılarında yaralananların sayısının ise 13 bin 402'ye yükseldiği ifade edildi.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 539 binden fazlasının Suriye’ye göç ettiğini açıkladı.

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