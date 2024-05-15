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Dünya
AA 15.05.2024 10:19

Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda bir İsrail askeri öldü

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki çatışmalarda bir İsrail askerinin öldüğü belirtildi.

Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda bir İsrail askeri öldü
[Fotograf: AA]

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, 19 yaşındaki Ira Gispin adlı İsrail ordusunda çavuş olarak görev yapan askerin Gazze'nin güneyindeki çatışmalarda öldüğü duyuruldu.

Açıklamada, ölen askerle birlikte 7 Ekim'den bu yana İsrail ordusunun toplam kaybının 621'e yükseldiği, Gazze'nin karadan işgali sürecinde ise 273 askerin öldüğü bildirildi.

Kara saldırıları sırasında 1689 ve toplamda 3 bin 456 İsrail askerinin yaralandığı bilgisine yer verilirken, İsrail ordusunun açıkladığı ölü ve yaralı asker sayılarının gerçeği yansıtmadığı yönünde iddialar bulunuyor.

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