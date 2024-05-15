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Dünya
AA 15.05.2024 09:50

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısı 189'a yükseldi

İsrail'in 7 ayı aşkın süredir saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde öldürülen Birleşmiş Milletler (BM) çalışanı sayısı 189'a çıktı.

İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de öldürülen BM çalışanı sayısı 189'a yükseldi

BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) raporunda Gazze Şeridi'ndeki duruma ilişkin bilgi verildi.

İsrail saldırılarının sivil can kayıplarına, yerinden edilmelere ve altyapının zarar görmesine sebep olduğuna dikkat çekilen raporda, İsrail ordusunun, Gazze kenti, güneydeki Refah'ın doğusu ve Refah ile Kerem Ebu Salim Sınır Kapıları çevresinde kara saldırılarının genişlemeye devam ettiği kaydedildi.

İsrail ordusunun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde, 7 Ekim 2023'ten bu yana öldürülen UNRWA çalışanı sayısının 189'a yükseldiği belirtildi.

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (OCHA) verilerine değinilen raporda, a​​​​​rtan ihtiyaca rağmen, insani yardım kuruluşlarının başta Gazze'nin kuzeyi olmak üzere savunmasız kişilere erişiminin sürekli engellendiği aktarıldı.

İsrailli yetkililerin 1-9 Mayıs'ta Gazze'nin kuzeyi için planlanan 32 insani yardım çalışmasından yalnızca 9'unu kolaylaştırdığı belirtilen raporda, İsrail makamlarının, 5 insani yardım çalışmasını doğrudan reddettiği, 11'ine engel olduğu ve 7'sinin de lojistik engeller sebebiyle iptal edildiği bildirildi.

Aynı tarihte Gazze'nin güneyinde koordinasyonun gerekli olduğu bölgelerde İsrail'in, 46 yardım çalışmasından 25'ini kolaylaştırdığı, 9'unu reddettiği, 3'ünü engellediği ve 9'unun da lojistik problemler sebebiyle iptal edildiği ifade edildi.

Raporda, "İsrail'in Refah'taki askeri harekatı yardım kuruluşlarının kritik insani yardım malzemelerini Gazze'ye getirme kapasitesini doğrudan etkiliyor." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 944’ü çocuk, 9 bin 849'u kadın olmak üzere 35 bin 173 Filistinli öldürüldü, 79 bin 61 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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