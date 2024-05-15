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Dünya
AA 15.05.2024 10:14

Kanada'da orman yangınları nedeniyle binlerce kişi için tahliye kararı alındı

Kanada'nın kuzeydoğusundaki Wood Buffalo bölgesinde orman yangınları nedeniyle binlerce kişinin tahliye edilmesine karar verildi.

Kanada'da orman yangınları nedeniyle binlerce kişi için tahliye kararı alındı
[Fotograf: Reuters]

CBC News kanalının haberine göre, Wood Buffalo Bölgesel Belediyesine bağlı Fort McMurray bölgesinin güneybatısındaki yangınların ardından belediye "yerel acil durum" ilan etti.

Wood Buffalo Bölgesel Belediyesi, yaklaşık 21 bin hektarlık ormanlık alanın yanması ve yangınların yerleşim yerlerine yaklaşmasının ardından Fort McMurray, Beacon Hill, Abasand, Prairie Creek ve Grayling Terrace yerleşimleri için tahliye emri çıkardı.

İtfaiye Müdürü Jody Butz, basına yaptığı açıklamada, tahliye kararının yaklaşık 6 bin kişiyi etkileyeceğini söyledi.

Butz ayrıca, yangını kontrol altına almaya yönelik yeterli kaynaklarının bulunduğunu ancak halkı tehlikeden uzak tutmaları gerektiğini kaydetti.

Tahliye emrinin ardından bölge sakinleri güneye doğru hareket ederken yollarda konvoylar oluştu.

Yetkililer, bölge halkından sakin olmalarını, evlerini terk edemeyeceklerden tahliye noktalarına bildirimde bulunmalarını istedi.

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