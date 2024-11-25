Gazzeliler çetin kış şartları yüzünden endişeli

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız ve yıkıcı saldırıları 416 gündür aralıksız devam ederken, zorla yerlerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda ikinci kışı karşılıyor.

Gazze'ye havadan ve karadan düzenlenen saldırılar ve sınır kapılarına uygulanan tam ambargo sebebiyle bölgedeki "insani kriz" giderek derinleşiyor.

Bölgede su ve yiyecek gibi en temel insani ihtiyaçlarını bile karşılamakta zorlanan Filistinliler, kış mevsiminin gelmesi ile sığındıkları çadırlarda yağmur ve soğuğun hakim olduğu kış şartlarıyla mücadele ediyor.

Yerinden edilenlerin barındığı çadırlar, İsrail'in bölgenin altyapısını yok etmesi nedeniyle en hafif yağmurda su altında kalıyor.

Geçmişte eğlenceler düzenlenen Yermuk Stadyumu artık sığınmacıları ağırlıyor

Gazze kentinde bir zamanlar taraftarların sesleriyle inleyen Yermuk Stadyumu, şimdilerde zorla yerinden edilen sivillerin yeni sığınağı oldu.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyine başlattığı sıkı abluka ve saldırılar nedeniyle on binlerce Filistinli Gazze kentine göç etmek zorunda kaldı.

Bölgede yakacak malzemenin kısıtlı olması nedeniyle ısınma problemiyle mücadele eden Filistinlilerin çadırları, İsrail'in bölgenin altyapısını yok etmesi yüzünden en hafif yağmurda su altında kalıyor.

Kış günü Cibaliya Mülteci Kampı'ndan göç ederek Yermuk Stadyumu'nu mesken tutmak zorunda kalan Sami Aseliyye, yaptığı açıklamada, sığınmacılar için kampa çevrilen stadyumda kurulan derme çatma çadırlarda sıkışık ve kalabalık halde kaldıklarını ifade etti.

Aseliyye, "Durumumuz içler acısı. Naylon parçasından yaptığımız çadırlarımızı yağmur suları basıyor. Kaldığımız çadır her yandan su alıyor. 15 kişi aynı çadırda kalıyoruz. Dayanılması zor bir haldeyiz." dedi.

Çadırlar kış şartlarında işe yaramıyor

Cibaliya'dan zorla yerinden edilen Filistinli Eymen Sıyam da soykırım nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalanların sığınağı haline gelen Yermuk Stadyumu'na sığınmak zorunda kalan pek çok Filistinliden biri.

Sıyam, "Bombalama ve ölüm tehlikesi altında, sokaklar cansız insan bedenleriyle doluyken ailemle birlikte kaçıp bu stadyuma sığınmak zorunda kaldık." dedi.

"Çadırlarımız kış şartlarına uygun değil. Kumaştan olduğu için yağmur yağınca içine sızıyor, herhangi bir rüzgarda da yerinden sökülme tehlikesi doğuyor." ifadesini kullanan Sıyam, şöyle devam etti:

"Çadırımızı su basınca, yağmur duruncaya kadar komşumun çadırına sığınmak zorunda kaldım. Endişe içinde yaşıyoruz, dünya adaletsiz. Arap ülkeleri nerede? Müslümanlar nerede? Neden yaşadığımız bu çılgınlığa son vermiyorlar?"

Hatice isimli Filistinli yaşlı kadın, barınacak bir yeri olmadığını, kızlarıyla birlikte Yermuk Stadyumu'ndaki bir çadırda yaşadıklarını aktardı.

Diyabet hastası olduğunu söyleyen yaşlı kadın, tedavi olamadığını söyledi.

Hatice, Arap ülkeleri ve dünyadan "İsrail saldırılarını durdurmak için harekete geçmelerini" istedi.

Filistinli Said Şallaş da yağmur yüzünden çadırda kıyafet, yatak döşek ne varsa su altında kaldığını aktardı.

İsrail bombardımanından korunmak için ailesiyle birlikte göç etmek zorunda kaldıklarını söyleyen Şallaş, ancak bu sefer de kış koşullarına maruz kaldıklarını; kumaş ve naylon parçalarının kendilerini yağmurdan koruyamadığını ifade etti.

Şallaş, dünyaya "evlerine dönebilmeleri için soykırımı durdurmaları" çağrısı yaptı.

Stadyum, park ya da okul bahçelerine kurulan çadırlar

Gazze Şeridi'ndeki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal da "Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde yerlerinden edilenlerin çadırları, yağmur suları nedeniyle ağır hasar gördü, eşyaları da zarar gördü." dedi.

Basal, yağışın daha çok Yermuk Stadyumu, Gazze Belediye Parkı, Şatii Mülteci Kampı, bazı okullar ve Gazze Şeridi'nin orta ve güneyindeki alanlarda hasara neden olduğunu aktardı.

Uluslararası topluma ve Birleşmiş Milletler'e zorla yerinden edilen Filistinlilerin kurtarılması için ivedilikle müdahale çağrısında bulunan Basal, sivilleri olumsuz kış şartlarından korumak için alternatif çadır veya karavanların sağlanmasını istedi.