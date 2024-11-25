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Dünya
AA 25.11.2024 16:17

Filistin Turizm Bakanı: İsrail, 7 Ekim'den beri Gazze'de 188 tarihi alanı vurdu

Filistin Turizm ve Tarihi Eserler Bakanı Hani el-Hayik, İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde 188 arkeolojik alanı hedef aldığını söyledi.

Filistin Turizm Bakanı: İsrail, 7 Ekim'den beri Gazze'de 188 tarihi alanı vurdu

Hayik, Ramallah'ta Birleşmiş Milletlerin (BM) desteğiyle düzenlenen Gazze'de Kültürel Mirasın Yok Edilmesi Sempozyumu'nda konuştu.

Filistinli Bakan, "İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana sürdürdüğü saldırılar sonucu Gazze Şeridi'ndeki 188 arkeolojik alan vurularak tamamen veya kısmen yok edildi" dedi.

İsrail'in tarihi cami ve kiliseleri de hedef aldığını aktaran Hayik, birçok tarihi eserin bulunduğu müzenin de İsrail saldırılarına maruz kaldığını belirtti.

Hayik, İsrail'in Filistin halkının tarihini silmek için, Filistin halkının ulusal kimliğinin önemli bir parçası ve Filistinlilerin bu topraklar üzerindeki tarihinin kanıtı niteliğindeki, arkeolojik alanları ve tarihi yerleri bombaladığını vurguladı.

İsrail'in Gazze'deki demografik ve tarihi yapıyı değiştirmeye çalıştığına işaret eden Hayik, "İşgalci İsrail'in amacı insanlardan başlayıp taşlara kadar Filistinli olan her şeyi yok etmektir" ifadesini kullandı.

Sempozyumda Hayik'in yanı sıra çok sayıda Filistinli bakan ve yetkili de söz aldı.

325 arkeolojik alandan 206'sı kısmen veya tamamen yok oldu

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin verilerine göre, İsrail saldırıları nedeniyle 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde 325 arkeolojik alandan 206'sı kısmen veya tamamen yok oldu.

İsrail saldırılarının hedefi olan tarihi yapıların başında geçmişi 1400 yıla dayanan Filistin'in en büyük üçüncü camisi "El-Ömeri " ile 5. yüzyılda yapılan Gazze'nin en eski dünyanın ise üçüncü en eski kilisesi "Aziz Porphyrius" öne çıkıyor.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 235 Filistinli öldü, 104 bin 638 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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