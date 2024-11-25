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Dünya
AA 25.11.2024 15:31

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 15 günde 523 Filistinli öldü

Soykırımcı İsrail ordusunun son 15 günde Gazze Şeridi'nin farklı noktalarına düzenlediği saldırılarda 523 kişi hayatını kaybetti, 1709 kişi yaralandı.

Katil İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda son 15 günde 523 Filistinli öldü

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 416 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği 2 ayrı katliamda 24 kişinin yaşamını yitirdiği, 71 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Buna göre İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 15 günde 523 kişi hayatını kaybetti, 1709 kişi yaralandı.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 44 bin 235'e, yaralı sayısı da 104 bin 638'e yükseldi.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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