İsrail saldırıları ve açlıkla mücadele eden Gazzelilerin çilesi yağmurla ikiye katlandı

İsrail, bir yılı aşkın süredir yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze'ye yeterli miktarda insani yardım girişini engelliyor.

Bu nedenle Gazze'de yaşayan 2,3 milyon Filistinli, İsrail saldırılarının yanı sıra açlıkla da mücadele ediyor.

Saldırılar ve yetersiz gıdanın yanı sıra Gazzelilerin karşı karşıya olduğu diğer bir önemli sorun ise zorla yerinden edilme.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de her 10 kişiden 9'u zorla yerinden edildi. Yerinden edilen Filistinliler, "güvenli olabileceğini" düşündükleri okullara, hastanelere sığınsa da buralar sık sık İsrail saldırılarının hedefi oluyor.

Saldırılar nedeniyle Gazze Şeridi'nin yüzde 86'sı yıkıldı. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nin verilerine göre, bölgede 160 bin konut tamamen, 193 bin konut kısmen yıkılırken 83 bini ise kullanılamaz hale geldi.

Hem zorla göç ettirilmeleri, hem de konutlardaki ciddi yıkım nedeniyle başlarını sokacak yer bulamayan yüz binlerce Filistinli, Gazze'de derme çatma çadırlara sığındı.

Kış şartlarıyla çileleri katlandı

İsrail saldırıları ve açlıkla mücadele eden Gazze'deki Filistinlilerin çilesi, kış şartlarıyla daha da arttı.

Bölgeye mevsimin ilk yağmurunun yağmasıyla Gazze'de yerinden edilen ve çadırlara sığınan Filistinlilerin içinde bulundukları zorlu koşullar bir kez daha gün yüzüne çıktı.

Filistinliler, hem yağmurdan korunmak hem de rüzgarla birleşen soğuk havayı az da olsa engellemek için bulabildikleri malzemelerle derme çatma çadırlarını onarmaya çalıştı.

Hiçbir altyapının olmadığı derme çatma çadırlardan oluşan yerleşim yerlerinin sokakları ise yağmurun ardından çamurla kaplandı.

Gazze'deki birçok bölgede çadırlar yağmur suları altında kaldı, çok sayıda çadır da şiddetli rüzgar nedeniyle yıkıldı.

Yalın ayak çocuklar

Gazze'de kış şartlarının baş göstermesi en çok çocukları etkiledi. Aileleriyle oradan oraya savrulan çocuklar, derme çatma çadırlardan oluşan bölgelerde zorlu hayat şartlarına direnmeye çabalıyor.

Çadır kamplardaki çocukların bazılarının ayağında ne bir çorap ne de bir ayakkabı var. Kimileri, kovadan bozma bir sobada yanan ateşte kimileri ise girdikleri battaniyenin altında ısınmaya çalıştı.

Yaşları biraz büyük olan çocuklar ise yağmur sularının sığındıkları çadırı basmaması için ebeveynlerine yardım etmeye uğraştı.

"Çocukların elbisesi dahi yok"

Filistinli anne Vela Sedr, yağmurun başlaması ve havaların soğumasıyla daha da zorlaşan şartları gözyaşlarıyla anlattı.

Hamile olan anne Sedr, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'nin kuzeyinden Han Yunus'a göç etmek zorunda kaldıklarını belirtti.

Sedr, bu süreçte çok acılar çektiklerini ne yemek ne de elbise bulabildiklerini dile getirdi.

Yağmurun ardından kaldıkları çadırı su bastığını söyleyen Sedr, "Ben ve oğlum yiyecek bir şeyler alabilmek için aşevine gittik. Döndüğümüzde çadırın uçtuğunu ve her şeyin su altında kaldığını gördüm. Her şey su altında kaldı. Elbiseler, eşyalar. Artık nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Fırtına, rüzgar ne var ne yok her şeyi uçurdu" dedi.

Yağmur sularının bastığı çadırda çoğu çocuk 8 kişi barındıklarını aktaran Sedr, "Nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Çocukların elbisesi dahi yok. Nereye gideceğimizi ne yapacağımızı inanın bilmiyoruz. Kimse kimseye bakamıyor. Kendim için değil çocuklarım için endişe ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Perişan haldeyiz"

Siham Halife isimli kadın ise yaşadığı zorluğu anlatmakta güçlük çekti.

Gözyaşları içinde konuşmaya çalışan Halife, "Perişan haldeyiz. Perişan, perişan. Vallahi perişan haldeyiz. Çadırlar sular altında kaldı. Hastalıklarımdan dolayı ayakta duramıyorum. Yaşadığımız durumun neyini anlatayım. Fırtına, soğuk, açlık, susuzluk" şeklinde konuştu.

500 bin kişi sel bölgelerinde risk altında

Kış şartlarının başlamasıyla Gazze'deki durumun daha da kötüye gideceği belirtiliyor.

Birleşmiş Milletler, Gazze'de yaklaşık 500 bin kişinin sel bölgelerinde risk altına olduğuna dikkati çekti.