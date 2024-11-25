İngiltere'de Bert Fırtınası sonucu 5 kişi hayatını kaybetti

İngiltere Meteoroloji Ofisinden (Met Office) yapılan açıklamada, Bert Fırtınası'nın etkilerinin aksamalara neden olmaya devam edeceği belirtildi.

Buna karşın, fırtına nedeniyle hafta sonuna kadar şiddetli bir rüzgar ya da yağış beklenmediği kaydedilen açıklamada, 150'den fazla sel uyarısının ise hala geçerli olduğu bildirildi.

Açıklamada, kar yağışı riski azalmış olsa da yağışların İngiltere'nin güneybatı kesimleri ve Galler'in güneyi başta olmak üzere ülkenin büyük bölümünü etkileyeceği kaydedildi.

Galler'de su arıtma tesislerinin fırtına sonrası meydana gelen selden etkilenmesinin ardından 10 bölge için suyun kaynatılarak içilmesi uyarısı yayımlandı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, X'te yaptığı paylaşımda, Galler Bölgesel Başbakanı Eluned Morgan'la görüştüğünü belirterek, bölgede görev yapan acil durum hizmetlerine teşekkür etti.

Fırtına nedeniyle trafik kazaları meydana geldi

Galler Polisi, bölgenin kuzeyindeki Conwy Nehri'nde kaybolan 75 yaşındaki Brian Perry için öğleden sonra yapılan arama çalışmalarında bir ceset bulunduğunu açıkladı.

İngiltere'nin Hampshire bölgesinde cumartesi günü bir ağacın aracın üzerine devrilmesi sonucu 60'lı yaşlardaki kişi hayatını kaybetmişti. Aynı gün, 80 yaşlarında bir erkek de arabasının suya girmesi sonucu yaşamını yitirmişti. Batı Yorkshire'da meydana gelen kazada 34 yaşındaki, Northamptonshire'da da araçların çarpışması sonucu 40'lı yaşlardaki kişi yaşamını yitirmişti.

İngiltere ve İrlanda'da hafta sonu Bert Fırtınası yüzünden sel, elektrik kesintisi ve ulaşımda aksamalar yaşanmıştı. İngiltere'nin farklı bölgelerinde yüzlerce kişi fırtına nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalmış, İrlanda'da on binlerce ev, çiftlik ve iş yeri elektriksiz kalmıştı.