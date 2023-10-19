Gazzeli doktor TRT Haber'de: Korku içerisinde canları kurtartmaya çalışıyoruz

İsrail ordusu, 7 Ekim`de başlayan savaşın 13`üncü gününde Gazze Şeridi`ne yönelik saldırılarını devam ettiriyor.

Gazze`ye düzenlenen saldırılarda aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda yaralı hastanelere kaldırıldı.

"Gazze açık morga dönüşecek"



Filistinli Doktor Fadya Malhis TRT Haber'e yaşananları ve Filistin'deki son durumu anlattı.

Tıbbi malzemeler bitmek üzere olduğunu söyleyen Malhis, "Narkoz vermeden, uyuşturmadan yaralılara müdahale etmek zorunda kalıyoruz. Koridorlarda ameliyat yapıyoruz. Biz korku içindeyiz ama başka görevimiz var milletimizin canlarını kurtarmak. Açık bir hapishanede yaşıyorduk. Şimdi Gazze açık morga dönüşecek" dedi.

Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis: Tıbbi malzeme bitmek üzere. Koridorlarda ameliyat yapıyoruz. Narkoz vermeden müdahale etmek zorunda kalıyoruz.https://t.co/3NsXDkDpqc pic.twitter.com/xXyyLUNAY2 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 19, 2023

"Çok vahşice çoluk çocuk kadınları katlettiler" diyen Malhis, ölenlerin yüzde 60-70'inin çocuk ve kadın olduğunu söyledi.

Psikolojiye bakmıyorum. Hayat kurtarmaya bakıyorum. Biz yetişkin olduğumuz halde bu travmayı aşamıyorum. Bu çocuklar o travma nasıl aşacak? Bu savaşta her şey çok farklı daha önce ne kadar katliam yaptılarsa bu savaş çok daha kanlı. Çok vahşice çoluk çocuk kadınları katlettiler. Yüzde 60- 70’i çocuk ve kadın. Gazze artık kıyamet günü gibi.

Şifa Hastanesi Doktoru Fadya Malhis: Şifa Hastanesi’nde 40 binden fazla sivil var. Açık bir hapishanede yaşıyorduk, şimdi Gazze açık morga dönüşecek.https://t.co/3NsXDkDpqc pic.twitter.com/DtixrP9IWi — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) October 19, 2023

"Refah Sınır Kapısı'nı artık açın"

Yardım isteyen Malhis, "Bu binaları üstümüze yıksalar da Gazze’den çıkmayacağız. Bütün ülkelere sesleniyorum. Refah Sınır Kapısı'nı artık açın. O yardımları içeri alın. Millet aç, susuz. Bize yardım edin. Erdoğan ve Türk halkının desteği hiç bitmez. Sizi çok seviyoruz. Sizin yardımlarınızı memnuniyetle karşılıyoruz" dedi.