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Dünya
AA 08.02.2025 16:00

Gazze'den serbest bırakılan 3 İsrailli esir, Kassam Tugaylarına teşekkür etti

Hamas ile İsrail arasında esir takasının beşinci turunda Gazze'de serbest bırakılan 3 İsrailli esir, İzzeddin el-Kassam Tugaylarına hayatta kalmalarını sağladıkları için teşekkür etti.

Gazze'den serbest bırakılan 3 İsrailli esir, Kassam Tugaylarına teşekkür etti
[Fotograf: AA]

Gazze Şeridi'ndeki Deyr el-Belah'ta düzenlenen törende, Uluslararası Kızılhaç ekiplerine teslim edilmeden önce çıktıkları platformda, Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının İbranice Sözcüsü'nün uzattığı mikrofona konuşan İsrailli esirler, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetini "başarısız" olarak niteledi.

İsrailli esirler, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının ikinci ve üçüncü aşamalarda sürmesi çağrısında bulundu.

"Askeri baskıyla bizi serbest bırakmayı başaramadınız"

Esirlerden Almanya-İsrail çifte vatandaşı Ohad Ben Ami, İsrailli esir ailelerini, anlaşmanın ikinci ve üçüncü aşamalarının uygulanması talebiyle hükümete baskı için gösteriler düzenlemeye çağırarak, "Gazze'deki tüm esirlerin evlerine geri dönmesinin tek yolu anlaşmanın tamamlanmasıdır." dedi.

Filistinliler ile İsraillilerin barış içinde yaşaması dileğinde bulunan Ami, Netanyahu hükümetine "7 Ekim'de başarısız oldunuz ve askeri baskıyla bizi serbest bırakmayı başaramadınız. Şimdi bir anlaşma yoluyla serbest bırakılıyorum." ifadeleriyle mesaj gönderdi.

Ami, "Kassam Tugayları bizi Gazze'de 16 ay boyunca hayatta tuttu ve bize yiyecek, içecek ve ilaç verdi. Onların sayesinde hayattayım, çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

"Hükümete çok kızgınım"

Kardeşi Gazze Şeridi'nde İsrail bombardımanında öldürülen Eli Sharabi ise İsrail hükümetine olan öfkesini, "İsrail hükümetine, 7 Ekim'de başarısız olan hükümete çok kızgınım." söyleriyle dile getirdi.

Sharabi, Kassam Tugaylarına hayatta kalmasını sağladıkları için teşekkür ederek, "İsrail hükümetinin müzakereleri sürdürmesi gerektiğini düşünüyorum." dedi.

"Yaralandığımda benimle ilgilenen Kassam Tugaylarına teşekkür ederim"

Hala yedek askerlik yaşında olduğu için askeri üniformayla serbest bırakıldığı belirtilen esir Or Levy, "Yaralandığımda benimle ilgilenen Kassam Tugaylarına teşekkür ederim, onlar sayesinde hayattayım." ifadesini kullandı.

Levy, askeri yollarla İsrailli esirlerin serbest bırakılamayacağını ve anlaşmanın sürmesi gerektiğini söyledi.

 

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