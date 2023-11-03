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Dünya
AA 03.11.2023 00:19

Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çalışmalarını durdurdu: 4 kanser hastası öldü

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde onkoloji ünitesine sahip tek hastane olan Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin dün faaliyetlerini durdurmak zorunda kalmasının ardından 4 kanser hastasının hayatını kaybettiği aktarıldı.

Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi çalışmalarını durdurdu: 4 kanser hastası öldü

Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi Müdürü Subhi Sukeyk, "Yakıtın tükenmesi nedeniyle hastanenin tamamen hizmet dışı kalması sonucu bugün 4 kanser hastası hayatını kaybetti" dedi.

Sukeyk, hastaların gerekli tıbbi imkanların bulunmaması nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkati çekti.

Hastane Müdürü, Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ndeki tüm hastaların Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'ta yer alan Dar es-Selam Hastanesi'ne nakledildiği bilgisini paylaştı.

Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi faaliyetlerini durdurdu
Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi faaliyetlerini durdurdu

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) 1 Kasım'da yaptığı açıklamada, Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'nin yakıt sıkıntısı ve tesise yönelik saldırılar nedeniyle hizmet vermeyi durdurduğunu duyurmuştu.

Açıklamada, "Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, yakıt sıkıntısı ve tesisi etkileyen çok sayıda saldırı nedeniyle bugün itibarıyla hizmet vermeyi durdurdu. Burası Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi olabildiği tek devlet hastanesi ve artık onlarca kanser hastasının hayatı ciddi risk altında" ifadeleri yer almıştı.

"70 kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldı"

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi'nin gün içerisinde yaptığı açıklamada ise Gazze Şeridi'nde kanser hastalarının tedavi gördüğü tek hastanenin hizmet dışı kalmasının ardından 70 kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı vurgulanmıştı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) abluka altındaki Gazze Şeridi'nde inşa ettirdiği (2011-2017) Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi, toplam 33 bin 400 metrekarelik kapalı alanda birbiriyle bağlantılı 8 blok, 4 ameliyathane, yoğun bakım üniteleri, laboratuvarlar ve 180 odadan oluşuyor.

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