"Gazze'deki soykırıma suç ortaklığı" suçlamasıyla Macron hakkında UCM'ye başvuru

Fransa'da faaliyet gösteren EuroPalestine Derneğinin X hesabından, UCM'ye yapılan başvurunun detaylarını anlatan derneğin kurucu lideri Olivia Zemor'un videosu paylaşıldı.

Zemor, yaptığı açıklamada, dernek olarak Macron, Sejourne ve Attal hakkında UCM'ye şikayette bulunduklarını ifade etti.

Macron, Attal ve Sejourne'nin Gazze'de yaşanan savaş, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçuna ortak olduklarına ilişkin kanıtları UCM'ye ilettiklerini söyleyen Zemor, 3 Fransız siyasetçinin, İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye yönelik saldırılarında Tel Aviv hükümetine askeri, diplomatik, ekonomik, manevi ve koşulsuz destek sağlayarak bu suçlara ortak olduklarını ileri sürdü.

Zemor, "Bu yetkililer, Fransa'nın taraf olduğu Roma Statüsü'ne ve 1948 Soykırım Suçunun Önlenmesine İlişkin Sözleşme kapsamındaki sorumlulukları ihlal etti" diyerek, UCM'ye ilettikleri 27 sayfalık belgelerde, bu 3 Fransız siyasetçinin bölgedeki gerçekleri bilmelerine rağmen savaş ve soykırım suçlarını engelleme görevlerini yerine getirmediğine ve bu suçlara teşvik ettiğine dair bilgilerin yer aldığını savundu.

Fransız yetkililerin, İsrailli yetkililerin soykırım niyetini görmezden gelemeyeceğini söyleyen Zemor, "UCM hakimlerinin bu belgeyle ne yapacağını öngörmek imkansız tabii ancak bu suçların zaman aşımına uğramadığı kesin." ifadesini kullandı.

Zemor, söz konusu 3 Fransız siyasetçinin, teşvik etmek yerine önlem alıp, yaptırımlar uygulamaları halinde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu kadar ileri gidemeyeceği değerlendirmesinde bulundu.

EuroPalestine Derneğinin internet sitesindeki açıklamaya göre, dernek, Macron, Attal ve Sejourne'nin, Gazze'de yaşanan savaş, insanlığa karşı suçlar ve soykırım suçuna ortak oldukları gerekçesiyle UCM'ye başvuru yaptı.