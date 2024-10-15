Az Bulutlu 21.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 15.10.2024 13:20

Hizbullah: Lübnan'ın güneyine yakın noktalardaki İsrail mevzilerini hedef aldık

Hizbullah, Lübnan'ın güney sınırı yakınındaki El-Merc ve Hale Verde bölgeleri başta olmak üzere İsrail askerlerinin toplandığı birçok noktayı füzelerle hedef aldığını duyurdu.

Hizbullah: Lübnan'ın güneyine yakın noktalardaki İsrail mevzilerini hedef aldık
[Fotograf: AFP]

Hizbullah'ın Telegram sayfasından yapılan açıklamada, İsrail'in kuzeyindeki El-Merc bölgesi ve çevresindeki mevzilerin 3 kez füzelerle vurulduğu belirtildi.

Lübnan'ın güneyindeki Rab Selasin beldesi çevresine sızmaya çalışan İsrail piyade birlikleri ile Hizbullah unsurları arasında çıkan çatışmaların hala devam ettiği aktarıldı.

İşgal altında bulunan Şeba Çiftlikleri'ndeki Es-Sedane ve Bereke En-Nakar bölgelerinde toplanan İsrail askerlerinin de füzelerle hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Lübnan'ın güney sınırı yakınında bulunan İsrail'in Kiryat Şimona bölgesinin de Hizbullah unsurlarınca hedef alındığı belirtildi.

İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 309 kişi öldü

Hizbullah ile 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yoğun hava saldırısı başlattı.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana düzenlenen İsrail saldırılarında 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 309 kişi öldü, 10 bin 782 kişi yaralandı.

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah, İsrail ordusunun 27 Eylül'de Beyrut'a düzenlediği hava saldırılarında öldürüldü.

İsrail bombardımanı nedeniyle Lübnan'da 100 binlerce kişinin yerinden edildiği değerlendiriliyor.

Ülkenin güney kesimlerinden başkent Beyrut'a ve kuzeye göç dalgası devam ederken, Lübnan hükümeti yerinden edilen kişilerden 430 binden fazlasının Suriye'ye göç ettiğini açıkladı.

Hizbullah ise İsrail'e roket ve füzelerle karşılık veriyor. İsrail tarafında çoğunlukla ordu üslerini hedef alan bu saldırılarda büyük bir hasar bildirilmedi.

ETİKETLER
Hizbullah Lübnan İsrail
Sıradaki Haber
İsrail saldırısında bacağını kaybeden Gazzeli genç: Allah bana yeni bir ömür verdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:56
Ortak sınavların konu soru dağılım tabloları yayınlandı
13:53
Bakan Fidan: İsrail uluslararası barış ve güvenliğe tehdit haline gelmiştir
13:45
"Gazze'deki soykırıma suç ortaklığı" suçlamasıyla Macron hakkında UCM'ye başvuru
13:34
Katar: İsrail planlarını uygulamak için Gazze saldırılarını Batı Şeria ve Lübnan'a genişletti
13:20
BIST 100 günün ilk yarısında yükseldi
13:16
İsrail saldırısında bacağını kaybeden Gazzeli genç: Allah bana yeni bir ömür verdi
Yunanistan'da keşfettikleri çalı türüne "komşu borçağı" adını verdiler
Yunanistan'da keşfettikleri çalı türüne "komşu borçağı" adını verdiler
FOTO FOKUS
Güney Kore: Kuzey Kore, iki ülkeyi birbirine bağlayan yolların bir kısmını patlattı
Güney Kore: Kuzey Kore, iki ülkeyi birbirine bağlayan yolların bir kısmını patlattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ