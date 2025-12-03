Gazze'deki Şifa Hastanesinin bahçesine defnedilen cenazelerin nakline başlanacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Şifa Tıp Kompleksi yönetiminin "yıkılan binalar ve bölümlere alternatif olacak sahra genişletmeleri kurarak merkezdeki sağlık hizmetini yeniden düzenleme ve rehabilite etme" üzerinde çalıştığı belirtildi.

Bu çerçevede kompleksin bahçesinde defnedilmiş cenazelerin nakline 7 Aralık 2025'ten itibaren başlanacağını, ölenlerin yakınlarının hastane yönetimiyle iletişime geçmesi istenen açıklamada, "Bu tarihten sonra tüm cenazeler kimliği belirlenemeyen olarak kabul edilecek ve Deyr el-Belah mezarlığına nakledilecektir." denildi.

Gazze Şeridi'nde İsrail'in soykırımı sırasında özellikle Gazze kentinin abluka altındaki bölgelerinde ve kuzey kesimdeki cenazeler, geçici ve toplu mezarlara gömülmüştü. Bu durum, insanların cenazelerini okul bahçelerine, hastanelere, sokaklara ve pazar yerlerine rastgele gömmesine yol açmıştı.

Şifa Hastanesi de İsrail'in saldırısı sırasında Filistinlilerin cenazelerini gömdükleri yerler arasındaydı.

Soykırım sırasında İsrail ordusu ilki Kasım 2023'te, ikincisi Mart 2024'te olmak üzere söz konusu hastaneye 2 kez baskın düzenledi. Bu baskınlar, hastanenin bazı binalarının ve bölümlerinin tamamen yıkılmasına ve yakılmasına neden oldu.

Gazze'deki Hükümetin Medya Ofisine göre, sağlık ekipleri Mayıs 2024'te Şifa Hastanesi içinde bir toplu mezar keşfetti ve bu mezardan düzinelerce ceset çıkarıldı.

Söz konusu toplu mezarların "İsrail ordusunun Şifa'da gerçekleştirdiği soykırımın ve işlediği tarihi suçun bir parçası olduğu ve bu süreçte yaklaşık 400 kişinin infaz edildiği" kaydedilmişti.