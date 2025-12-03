Parçalı Bulutlu 10.8ºC Ankara
Dünya
AA 03.12.2025 14:16

Güney Kore ile ABD, ortak nükleer yakıt girişimi kurma konusunda anlaştı

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, ülkede kullanılmış nükleer yakıtın yeniden işlenmesi veya uranyum zenginleştirme faaliyetleri için ortak girişim kurulması konusunda ABD Başkanı Donald Trump ile anlaştıklarını söyledi.

Güney Kore ile ABD, ortak nükleer yakıt girişimi kurma konusunda anlaştı
[Fotograf: Reuters]

Güney Kore'de yayın yapan The Chosun Daily gazetesinin haberine göre Lee, başkent Seul'de düzenlenen basın toplantısında, ülkesinin nükleer alanda attığı adımlara ilişkin konuştu.

Lee, Trump'ın, kullanılmış nükleer yakıtın yeniden işlenmesi veya uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin Güney Kore'de yapılmasını ve bunlar için iki ülke arasında yüzde 50'ye yüzde 50 ortak girişim kurulmasını önerdiğini aktardı.

Ortak girişime yönelik görüşmelerin "iyi geçtiğini" belirten Lee, sonraki aşamalar için ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in görevlendirildiğini kaydetti.

Lee, 29 Ekim'de Trump ile görüşmesinde imzalanan anlaşma kapsamında Güney Kore'nin nükleer enerjiyle çalışan denizaltı geliştirme planının ABD'den onay aldığını belirtmişti.

İki ülke arasında imzalanan ticaret ve güvenlik anlaşmalarına ilişkin yayımlanan ortak bilgi notu, Güney Kore'nin nükleer enerjiyle çalışan denizaltı inşa etme planının yanı sıra kullanılmış nükleer yakıtı yeniden işlemesine dair teklifinin ABD tarafından onaylanmasını öngören yeni güvenlik anlaşmalarını da kapsıyordu.

Güney Kore ABD
