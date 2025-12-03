Hamas: İsrail ateşkesi ihlal etmeye ve yerinden edilmiş insanları hedef almaya devam ediyor

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ordusunun ateşkes anlaşmasına yönelik ihlallerini tırmandırmayı sürdürdüğü, çekildiği bölgeler olarak tanımlanan "Sarı Hattın" dışındaki barınma merkezlerini ve yerinden edilenlerin kamplarını hedef aldığını ifade etti.

Bu saldırılarda Filistinlilerin hayatlarını kaybettiği ya da yaralandığını hatırlatan Kasım, ordunun Gazze Şeridi’nde işgal ettiği bölgelerde bombalama ve binaları havaya uçurma yoluyla günlük ihlallerini de sürdürdüğünü kaydetti.

Hamas Sözcüsü Kasım, arabulucular ve garantör ülkeleri, İsrail'i bu ihlalleri durdurmak ve saldırıların tamamen durdurulmasına ilişkin üzerinde uzlaşılan maddelere uymaya zorlamak için, harekete geçmeye çağırdı.