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Dünya
AA 10.04.2025 17:31

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ilaç stoklarının "acil artırılması" çağrısı yaptı

İsrail'in insani yardım, ilaç ve tıbbi malzeme girişini engellediği Gazze'de, hastaneler ve birinci basamak sağlık merkezlerindeki ilaç stoklarının artırılması için "acil çağrı" yapıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, ilaç stoklarının "acil artırılması" çağrısı yaptı
[Fotograf: AA]

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının açıklamasında, Gazze'deki ilaç ve tıbbi malzeme eksikliğinin "tehlikeli ve eşi benzeri görülmemiş seviyelere" ulaştığı aktarıldı.

Açıklamada, "Hastaneler ve birinci basamak sağlık merkezlerindeki ilaç stoklarının artırılması için acil çağrı" yapıldı.

Temel ilaçların yüzde 37'sinin stoklarda kalmadığına dikkati çekilen açıklamada, tıbbi malzeme listesinin yüzde 59'unun da tükendiği aktarıldı.

Ameliyathaneler, yoğun bakım üniteleri ve acil servislerin, ilaç ve tıbbi malzemelerin tükenmiş stoklarıyla hizmet vermeye çalıştığı duyuruldu.

Açıklamada, "80 bin diyabet hastası ve 110 bin tansiyon hastasının birinci basamak sağlık merkezlerinde ilacı bulunmuyor. Kanser ve kan hastalıkları ilaçlarının yüzde 54'ünün stokları tükendi." denildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne ilaç ve insani yardım girişini engellediğine işaret edilen açıklamada, Gazze'nin sınır kapılarının kapalı tutulmasının ilaç krizini daha da derinleştirdiği kaydedildi.

Gazze'deki hasta ve yaralılara sağlık hizmeti sunulmasında ciddi zorluklar yaşandığı aktarıldı.

Gazze'de insani kriz her geçen gün derinleşiyor

İsrail, Hamas ile sağlanan ateşkes ve esir takası anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından 2 Mart'tan itibaren Gazze Şeridi'ne insani yardımların girişini durdurma kararı aldı.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda 2,3 milyon nüfusa sahip Gazze Şeridi'nde yaklaşık 2 milyon kişi yerinden edildi. Sivil altyapıyı ve hastaneleri de hedef alan İsrail, Gazze'de insani bir felakete neden oldu.

Bölgeye su ve elektrik tedarikinin kesilmesi ve sınır kapılarının kapalı tutulması Gazze'deki Filistinlilerin yaşadığı zor şartları daha da derinleştiriyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesi 18 Mart sabahı bozarak şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 1522 Filistinli hayatını kaybetti, 3 bin 834 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 886’ya yaralıların sayısı 115 bin 875’e yükseldi.

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