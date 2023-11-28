Gazze'deki hükümet: İsrail saldırılarının etkilerini hafifletmek için günlük 1000 tır insani yardım gerekli

Hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin tıbbi ekipman ile sivil savunma ekipmanlarına ihtiyacı olduğu ifade edildi.

İsrail saldırılarının etkilerinin azaltılması için günlük 1000 tır insani yardımın ulaşması gerektiği kaydedilen açıklamada, sağlık sektörünün tamamen çöktüğü, Şifa Hastanesi'nin günlük 12 bin litre yakıta ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, "Gazze'de hayat durdu, her an bir felaketle karşı karşıyayız. Gazze'ye yakıt girişi için dünyaya sesleniyoruz." ifadelerine yer verildi.

Hamas ile İsrail arasındaki esir takası mutabakatı

İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma, 24 Kasım Cuma günü saat 07.00'de (TSİ 08.00) uygulamaya girmişti.

Uzlaşıya göre Hamas'ın elindeki 50 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 150 Filistinlinin serbest bırakılması konusunda mutabakat sağlanmıştı.

Katar Dışişleri Bakanlığı, dün, Gazze'deki "insani ara"nın 2 gün daha uzatıldığını duyurmuştu.

Hamas, "insani ara"nın, esir takasının yanı sıra Gazze'nin tüm bölgelerine ulaştırılmak üzere günlük 200 yardım tırı ile 4 yakıt tankerinin girişini kapsadığını duyurmuştu.