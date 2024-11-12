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Dünya
AA 12.11.2024 17:49

Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu insani yardımların Gazze'ye girişini engelliyor

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail ordusunun Gazze'ye gönderilen insani yardım tırlarının geçişini engellediğini ve sınırlı yardıma izin verdiğini açıkladı.

Gazze'deki hükümet: İsrail ordusu insani yardımların Gazze'ye girişini engelliyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Müdürü İsmail Sevabite, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun "silahlı çetelerin yardım tırlarını yağmalamasına, tır şoförlerinin üzerindeki paraları gasbetmesine göz yumduğunu" belirtti.

İsrail ordusunun yardım tırlarının güvenliğini sağlamaya çalışan Filistin polisi ile özel güvenlik şirketi çalışanlarına saldırdığını ifade eden Sevabite, bu saldırıların ölüm ve yaralanmalara yol açtığını aktardı.

İsrail ordusunun yardım tırlarının geçişini engellediğini ve sınırlı yardımın bölgeye girmesine izin verdiğini belirten Sevabite, şunları kaydetti:

"İsrail ordusunun silahlı çetelerin insani yardımları yağmalamasına izin vermesi ve Filistinli polis memurları ile güvenlik şirketlerinin yardımları teslim almasını engellemesi Filistinlilere karşı kasıtlı olarak aç bırakma siyaseti izlediğini gösteriyor ve hedefinin insani yardımların Gazze'ye ulaşmasını engellemek olduğunu doğruluyor."

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742’si kadın olmak üzere 43 bin 603 Filistinli öldü, 102 bin 929 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik acımasız saldırıları aralıksız devam ederken, uyguladığı ambargo nedeniyle bölgeye insani yardımların girememesi sonucu Filistinliler açlık ve kıtlıkla mücadele ediyor.

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