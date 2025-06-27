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Dünya
AA 27.06.2025 19:20

Gazze'deki hükümet: İsrail askerleri, Gazze'deki toplu infazı itiraf etti

Gazze'deki Filistin hükümeti, İsrail askerlerinin Gazze'deki toplu infazı itiraf ettiğini belirtti.

Gazze'deki hükümet: İsrail askerleri, Gazze'deki toplu infazı itiraf etti

Gazze'deki Filistin hükümeti, Haaretz gazetesinde İsrailli askerlerin itiraflarına dayanan ve Filistinlilerin insani yardım dağıtım noktalarında "kasıtlı" öldürüldüğü haberlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Gazze sakinlerine yönelik savaş suçu işlendiği ve sistematik katliam yapıldığı itiraf edilmiştir. İsrail'in insani yardım bahanesiyle sistematik soykırım politikası izlediği kanıtlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından dağıtılan sözde yardımlarla Filistinlilerin hedef alındığına dikkat çekilen açıklamada, İsrail askerlerine "tehdit oluşturmayan silahsız sivillere yönelik doğrudan ateş açma emri verildiği" vurgulandı.

İsrail askerleri, yardım bekleyen Filistinlileri "oyuna benzeterek" öldürüyor

Haaretz gazetesinin haberinde İsrail askerleri, sözde insani yardım dağıtım noktalarında bekleyen Filistinlileri dağıtmak amacıyla "doğrudan ateş açma emri verildiğini" itiraf etti.

Haberde konuşmasına yer verilen bir İsrail askeri, "Burası bir ölüm tarlası. Görev yaptığım yerde her gün 1 ila 5 kişi öldürüldü. Onlara düşman gibi davranılıyor. Göz yaşartıcı gaz ya da başka toplumsal olaylara müdahale yöntemi yok, sadece ağır makineli tüfekler, bomba atarlar, havan topları gibi akla gelebilecek her türlü silahla ateş açılıyor." dedi.

Kendilerine ateşle karşılık verildiği tek bir örnek görmediğini dile getiren asker, yardım noktalarında Filistinlilere ateş açmayı, popüler "Squid Game" dizisiyle meşhur olan "yeşil ışık-kırmızı ışık" oyununun İsrail versiyonu, "salamura balık" şeklinde adlandırdıklarını söyledi.

İsrail ordusunun Gazze'de silahlandırdığı işbirlikçi Yasir Ebu Şebab milisleriyle yardım dağıtım merkezleri çevresinde birlikte çalıştığını kaydeden bir subay ise ordunun yardım almaya çalışan halka yaklaşmamaları için ateş açarak çok sayıda Filistinliyi vurduğunu itiraf etti.

 

İsrail-ABD güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı" tarafından insani yardım adı altında kurulan dağıtım bölgelerinde Filistinlilerin hedef alındığı sistematik saldırılar sonucu, 27 Mayıs'tan bu yana 516 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 3 bin 799 kişinin yaralandığı açıklandı.

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