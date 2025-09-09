Gazze'deki hükümet: Gazze kentinde 1,2 milyondan fazla insan topraklarında direniyor

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İşgalci İsrail'in uluslararası hukuku ihlal ederek zorla yerinden etme suçunu işlemeye çalıştığı Gazze kentinde 1,2 milyondan fazla insan topraklarında direniyor, işgalci İsrail'in yoğun bombardımanlarına ve soykırımına rağmen güneye göç etmeyi kesin bir şekilde reddediyor." ifadesi kullanıldı.

Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzeyinde toplam nüfusun 1,3 milyon olduğu aktarılan açıklamada, 398 bin kişinin Gazze Şeridi'nin kuzeyinden Gazze kentinin batısına göç ettiği kaydedildi.

Gazze kentinin nüfusunun 914 binden fazla olduğu, bunun yaklaşık 300 bininin doğu mahallelerinden orta ve batı kesimine doğru yerinden edildiği aktarıldı.

Son günlerde yaklaşık 35 bin Filistinlinin Gazze kentinden Gazze Şeridi'nin güneyine göç etmek zorunda kaldığı, Gazze Şeridi'nin güneyinde temel yaşam ihtiyaçlarının karşılanamaması nedeniyle 12 binden fazla kişinin Gazze kentine geri döndüğü kaydedildi.

Katil İsrail "insani bölge" dediği El-Mevasi'de bugüne kadar 2 binden fazla Filistinliyi öldürdü

İsrail'in "insani bölge" olduğunu iddia ettiği, 800 binden fazla kişinin yaşadığı Gazze Şeridi'nin güneyindeki El-Mevasi bölgesinin İsrail ordusu tarafından 109 kez hava saldırılarıyla hedef alındığı, bu katliamlarda 2 binden fazla Filistinlinin öldürüldüğü aktarıldı.

Açıklamada El-Mevasi bölgesine işaret edilerek, "Bu bölgeler, temel yaşam gereksinimlerinden tamamen yoksundur. Gerçek bir hastane veya herhangi bir altyapı bulunmadığı gibi; su, gıda, barınma, elektrik veya eğitim gibi temel hizmetler de mevcut değildir. Bu durum, bu bölgelerde hayatta kalmayı neredeyse imkansız hale getirmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Soykırımcı İsrail, Gazze Şeridi'nde 1,7 milyon insanı 44 kilometrekarelik alana sıkıştırmaya çalışıyor

İsrail'in Filistinlilerin barınması için önerdiği alanın yaklaşık 365 kilometrekarelik Gazze Şeridi'nin yüzde 12'sini geçmediğine dikkat çekildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyi ve Gazze kentini boşaltmayı hedefleyen sistematik zorunlu göç politikasıyla 1,7 milyondan fazla insanı yaklaşık 44 kilometrekarelik alana sıkıştırmaya çalıştığı vurgulandı.

Uluslararası toplumun sessizliğinin "utanç verici"

Açıklamada, İsrail'in yürüttüğü suç politikasına işaret edilerek, "Bunlar; savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar ve uluslararası hukuk ile uluslararası insancıl hukuku ihlal eden suçlardır." ifadesi kullanıldı.

Bu suçlar karşısında yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmede başarısız olan uluslararası toplumun sessizliğinin "utanç verici" olduğu vurgulandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde işlediği suçlardan ve bu suçların yol açtığı hukuki sonuçlardan "İsrail'in yanı sıra ABD ile Tel Aviv'i destekleyen diğer ülkelerin" sorumlu olduğu kaydedildi.

Uluslararası topluma, Birleşmiş Milletlere ve uluslararası kuruluşlara seslenilen açıklamada, "İsrail'in ihlallerini durdurmak, İsrailli liderleri yetkili mahkemelerde yargılamak, sivillerin korunmasını ve topraklarında güvenle kalma hakkını garanti altına almak için acil ve etkili adımlar atılması" çağrısında bulunuldu.

Gazze kentinde yerinden edilen Filistinlilerin barındığı çok katlı binaları sistematik şekilde hedef almaya başlayan İsrail, geniş çaplı saldırı tehdidinde bulunarak Gazze kentinin boşaltılmasını istemişti.