Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte enkaz altından 18 kişinin naaşı çıkarıldı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin 14. gününde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 20 kişinin cansız bedeni ile 20 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 18'inin enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 47 bin 518'e, yaralıların sayısı ise 111 bin 612'ye çıktı.