Duman 10ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.02.2025 15:45

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte enkaz altından 18 kişinin naaşı çıkarıldı

İsrail'in 15 ayı aşkın süren saldırılarının ardından ateşkese varılan Gazze Şeridi'nde, son 24 saatte 18'i enkaz altından çıkarılan 20 Filistinlinin naaşı hastanelere nakledildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı: Son 24 saatte enkaz altından 18 kişinin naaşı çıkarıldı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkesin 14. gününde yapılan açıklamada, İsrail ordusunun saldırıları sonucu ölenler ve yaralananlarla ilgili son bilgiler paylaşıldı.

Son 24 saatte hastanelere 20 kişinin cansız bedeni ile 20 yaralının ulaştığı aktarıldı. Hayatını kaybedenlerin 18'inin enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 47 bin 518'e, yaralıların sayısı ise 111 bin 612'ye çıktı.

ETİKETLER
Gazze İsrail'in Gazze Soykırımı Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Almanya Başbakanı Scholz'dan ABD'nin AB'ye olası ek gümrük vergisine tepki
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:54
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Ege Denizi'ndeki sismik hareketliliğe karşı "soğukkanlı" olunmasını istedi
16:27
Antalya'da sahillerinde yoğunluk
16:21
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçuşlarda azaltma kararı
16:05
Savunma ve havacılık sanayiinden ihracat rekoru
15:53
Kuzey Ege'de deniz ulaşımına fırtına engeli
15:23
Almanya Başbakanı Scholz'dan ABD'nin AB'ye olası ek gümrük vergisine tepki
Çığda 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolu riskli günlerde kapatılıyor
Çığda 42 kişinin hayatını kaybettiği Bahçesaray yolu riskli günlerde kapatılıyor
FOTO FOKUS
Tayfun füzesinin yeni test atışı başarıyla yapıldı
Tayfun füzesinin yeni test atışı başarıyla yapıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ