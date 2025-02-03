Duman 10.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.02.2025 14:31

Macron'dan Avrupa savunmasında "stratejik özerklik" vurgusu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Birliği'nin (AB) savunma alanında kıta menşeli ekipmanlara yatırımlar yaparak "stratejik özerkliğini" kazanması gerektiğini vurguladı.

Macron'dan Avrupa savunmasında "stratejik özerklik" vurgusu

Macron, AB liderlerinin Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB'nin ilk savunma konulu zirve toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Emmanuel Macron, Avrupa'nın stratejik özerkliğini kazanmasının, Kovid-19 salgını, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları ve ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin yeni söylemleriyle daha önemli hale geldiğine dikkati çekti.

Macron, Trump'ın AB'ye yönelik gümrük vergilerini artırabileceği yönündeki açıklamalarına ilişkin bu söylemlerin, Avrupa'yı savunma ve ekonomide "daha güçlü ve birleşik olmaya" yönlendirdiğini belirtti.

"Ticari çıkarlarına saldırılırsa Avrupa'nın kendine saygı gösterilmesini sağlaması gerekecektir" ifadesini kullanan Macron, savunma alanında da Birlik için stratejik özerklik vurgusu yaptı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Avrupalı referansı" ile savunma endüstrisine yatırımların yapılması gerektiğini ve AB'nin kıta menşeili savunma ekipmanlarına yatırım yaparak daha özerk olacağının oldukça "açık" olduğunu kaydetti.

AB üyesi 27 ülkenin liderleri, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın liderliğinde Brüksel'deki Egmont Sarayı'nda, Avrupa'nın savunmasının geleceğini ele almak için bir araya geldi.

ETİKETLER
Emmanuel Macron Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
Münbiç'te bomba yüklü araçla terör saldırısı: 14 sivil öldü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:23
Almanya Başbakanı Scholz'dan ABD'nin AB'ye olası ek gümrük vergisine tepki
15:21
Çiftlik Bank davasında karar açıklandı
15:12
Çankırı'da baharın müjdecisi çiğdemler erken açtı
15:04
Yalova'da şebeke suyuna köpük artırıcı temizlik malzemesi atılmış
14:46
Soykırımcı İsrail, yıl başından bu yana işgal altındaki Batı Şeria'da 10'u çocuk 70 kişiyi öldürdü
14:44
PKK'lı 2 terörist teslim oldu
Şanlıurfa'da depremde hasar gören tarihi camiler ibadete açılıyor
Şanlıurfa'da depremde hasar gören tarihi camiler ibadete açılıyor
FOTO FOKUS
Asrın Felakti'nin ardından adım adım hayata
Asrın Felakti'nin ardından adım adım hayata
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ