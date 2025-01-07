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Dünya
AA 07.01.2025 00:57

Gazze'deki çatışmalarda 2 işgalci İsrail askeri öldü

​​​​​​İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ndeki çatışmalarda 2 askerinin öldüğünü, 2'sinin de ağır yaralandığını duyurdu.

Gazze'deki çatışmalarda 2 işgalci İsrail askeri öldü
[Temsili fotoğraf: Reuters]

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Yüzbaşı Eitan Israel Shiknazi ile 932. Tabur'dan adı açıklanmayan bir askerin daha Gazze'nin kuzeyindeki çatışmalarda öldüğü aktarıldı.

Shiknazi'nin öldüğü olayda 932. Tabur'dan 2 asker de ağır yaralandı.

Kara saldırısının başladığı 27 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'deki çatışmalarda 390'dan fazla İsrail askeri öldü.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 818'i çocuk, 12 bin 287'si kadın olmak üzere 45 bin 854 Filistinli öldü, 109 bin 139 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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