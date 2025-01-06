Açık 0.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 06.01.2025 23:59

DSÖ: Gazze'deki kış şartları, yerinden edilmişler için hayatta kalmayı zorlaştırıyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Gazze'de etkili olan kış şartlarının, yerinden edilen kişiler için hayatta kalmayı daha da zorlaştırdığını bildirdi.

DSÖ: Gazze'deki kış şartları, yerinden edilmişler için hayatta kalmayı zorlaştırıyor

DSÖ, İsrail'in yoğun saldırıları ve ablukası altındaki Gazze'de kış mevsiminde yaşanan zorluklara ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "Gazze'de sıcaklıklar düşerken, şiddetli yağmurlar ve soğuk hava, yerinden edilmiş aileler için hayatta kalmayı daha da zorlaştırıyor." ifadesine yer verildi.

Sular altında kalan ve hasar gören çadırlar nedeniyle birçok kişinin barınma sorunu yaşadığı belirtilen paylaşımda, hipotermi nedeniyle 7 yeni doğan bebeğin hayatının kaybettiği bilgisine yer verildi.

DSÖ paylaşımında, soğuk kış şartlarının hastalıkların yayılmasını da artırdığına dikkat çekilerek, "Bu koşullar) Savunmasız nüfusları daha da savunmasız hale getiriyor." denildi.

ETİKETLER
Gazze Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) İsrail'in Gazze Soykırımı İsrail
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail'in alıkoyduğu Filistinli doktor Ebu Safiyye için AP önünde gösteri düzenlendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:59
Gazze'deki çatışmalarda 2 işgalci İsrail askeri öldü
00:55
Hakkari'de 42 kilogram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
00:18
Konya Emniyet Müdürlüğü'ne Maksut Yüksek atandı
00:11
2024, Japonya'nın kayıtlara geçen en sıcak yılı oldu
23:46
Otomobil ve hafif ticari araç pazarında rekor
23:20
Çorum'da DEAŞ operasyonu: 5 tutuklama
Bodrum'da içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura düşen otomobil sürücüsü kurtarıldı
Bodrum'da içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura düşen otomobil sürücüsü kurtarıldı
FOTO FOKUS
Sobayı tinerle yakmaya çalışırken yüzü yandı: O anlar kamerada
Sobayı tinerle yakmaya çalışırken yüzü yandı: O anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ