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Dünya
AA 07.01.2025 00:06

2024, Japonya'nın kayıtlara geçen en sıcak yılı oldu

Japonya'da 2024 yılındaki ortalama sıcaklık, şimdiye kadarki en yüksek seviyeye ulaştı.

2024, Japonya'nın kayıtlara geçen en sıcak yılı oldu
[Fotograf: Reuters]

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) verilerine göre, ülkede 2024'te kayda geçen sıcaklık ortalaması, karşılaştırılabilir verilerin ilk kayda geçtiği 1898'den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

Buna göre, Ocak-Aralık 2024 döneminde ortalama sıcaklıklar 1991-2020 ortalamasından 1,48 santigrat derece daha yüksek olarak kayda geçti.

JMA açıklamasında, "Uzun vadede Japonya'daki hava sıcaklığı, yüzyılda 1,4 santigrat derecelik bir artış gösteriyor." denildi.

Yıl içinde ülke geneli kaydedilen en yüksek sıcaklık, 29 Temmuz'da Toçigi eyaletinde 41 derece olarak kayda geçti.

Sıcaklık yaz sonrası dönemde etkili olmaya devam ederken, başkent Tokyo'da 19 Ekim'deki en yüksek sıcaklık 30,1 derece olarak ölçüldü.

Ülkenin en yüksek dağı Fuji-san'daki ünlü kar örtüsünün, Kasım 2024 başına kadar görülmediği aktarıldı.

Ortalama sıcaklık yükselişinde küresel ısınma ile Batı menşeli rüzgarların etkisinin hissedildiği vurgulandı.

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