Gazze'deki ateşkes sürecinde ikinci aşama: Türkiye rol oynayabilir

Basın brifingine katılan üst düzey iki ABD'li danışman, Gazze'de ateşkes sürecindeki son durumu değerlendirdi.

Gazze'de ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının başarıyla tamamlandığını ve artık ikinci aşamaya geçildiğini söyleyen ABD'li danışmanlardan biri, "Birinci aşama, (İsrail'in) sarı çizgiye çekilmek, ateşkes için koşullar yaratmak, insani yardımın ulaşmasını sağlamak ve canlı rehineler ile tutukluların takasını tamamlamaktı. Bu aşama başarılı oldu." dedi.

İkinci aşamaya geçilirken, ölü esirlerin tamamının teslim edilmesinin önem taşıdığını belirten danışman, bu konuda Hamas'ın çaba gösterdiğini ve Türkiye gibi bazı ülkelerin acil yardımda bulunabileceğini söyledi.

"Gazze yerle bir olmuş durumda"

Diğer ABD'li danışman ise ölü esirlerin tespit edilmesi sürecine ilişkin şunları söyledi:

"Gazze'deki karmaşayı anlamanız için oradaki koşulları görmeniz gerek. Gazze Şeridi yerle bir olmuş durumda, ayakta kalan çok az bina var. Enkaz çok büyük ve içinde çok sayıda patlamamış mühimmat var. Muhtemelen enkazın altında çok sayıda ceset var. Ölü ve yaralıların bulunduğu yerler hakkında çeşitli istihbaratlarımız var. Birçok ülke yardım taahhüdünde bulundu. Türkiye, depremlerde deneyimli 81 kişilik bir ekibi göndermeyi teklif etti."

Aynı danışman, Hamas'ın tüm ölü esirlerin cenazelerini teslim edememesinin anlaşmanın ihlali anlamına gelmediğini kaydederek, bu konuda sahadaki koşulların belirleyici olduğunu, günlük olarak çıkarılan cenazelerin teslim edilmesini beklediklerini vurguladı.

Danışman, "İlk önce tüm canlı rehineler iade edilecekti ve onlar da (Hamas) bunu yerine getirdiler. Şu anda mümkün olduğunca çok sayıda cesedi geri almak için arabulucular ve onlarla birlikte bir mekanizma oluşturduk. İsrail istihbaratını onlara aktarıyoruz ve bu mekanizmayı sonuna kadar iyi niyetle çalıştırmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.