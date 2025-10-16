Meyve tüketimi, hava kirliliğinin akciğerlere zararını azaltabilir

Avrupa Solunum Derneği Kongresi’nde (Amsterdam) sunulan çalışmaya göre, günde en az dört porsiyon meyve tüketen kadınlarda, hava kirliliğine bağlı akciğer kapasitesi düşüşü daha az görüldü.

Araştırmayı yürüten İngiltere Leicester Üniversitesi Çevre Sağlığı ve Sürdürülebilirlik Merkezi’nden doktora adayı Pimpika Kaewsri, “Dünya nüfusunun yüzde 90’ından fazlası, DSÖ sınırlarını aşan hava kirliliği seviyelerine maruz kalıyor. Yüksek hava kirliliği, akciğer fonksiyonunda azalma ile yakından ilişkili. Biz de sağlıklı bir diyetin bu olumsuz etkiyi azaltıp azaltamayacağını görmek istedik” dedi.

200 bin kişiyle yapılan analiz

Araştırmacılar, Birleşik Krallık Biobank veritabanındaki yaklaşık 200 bin katılımcının beslenme alışkanlıklarını ve akciğer kapasitesi verilerini (FEV1 — bir saniyede verilen hava miktarı) inceledi.

Katılımcıların hava kirliliğine maruziyeti, özellikle 2,5 mikrometreden küçük partiküller (PM2.5) üzerinden hesaplandı.

Sonuçlara göre, hava kirliliğinde her 5 µg/m³ artış, meyve tüketimi az olan kadınlarda 78 ml’lik, fazla olanlarda ise 57 ml’lik bir FEV1 düşüşüne yol açtı. Bu fark, meyvenin koruyucu bir etki sağlayabileceğini gösteriyor.

Antioksidan etkisiyle koruma sağlıyor

Kaewsri, “Meyve, doğal antioksidanlar ve anti-inflamatuar bileşikler açısından zengindir. Bu maddeler, kirli havadaki ince parçacıkların neden olduğu oksidatif stres ve iltihaplanmayı azaltarak akciğer fonksiyonlarını koruyabilir,” dedi.

Araştırmada erkeklerin genel olarak kadınlara kıyasla daha az meyve tükettiği de gözlendi. Bu nedenle, koruyucu etkinin sadece kadınlarda belirginleşmiş olabileceği düşünülüyor.

Uzmanlardan uyarı: Sağlıklı diyet, çevre politikalarının yerine geçmez

Torino Üniversitesi’nden Prof. Sara De Matteis, çalışmaya ilişkin değerlendirmesinde, “Sağlıklı, bitki ağırlıklı beslenme hem solunum sağlığı hem de çevresel sürdürülebilirlik için faydalıdır. Ancak sağlıklı gıdaya erişim toplumda eşit değil,” dedi.

De Matteis, bireysel diyet değişikliklerinin yararlı olabileceğini ancak devletlerin hava kirliliğini azaltma sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını vurguladı.

Kaewsri, ilerleyen dönemde beslenme alışkanlıklarının uzun vadeli akciğer fonksiyonlarındaki değişimlere etkisini incelemeyi planlıyor.

Bu çalışma, hava kirliliğine maruz kalan toplumlarda meyve tüketiminin solunum sağlığını korumada önemli bir destek aracı olabileceğini ortaya koyuyor.