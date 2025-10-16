Parçalı Bulutlu 9.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
NBC News 16.10.2025 06:42

Plastik bir pipet, 40 yıllık cinayeti çözdü

ABD’nin New York eyaletinde, 1984 yılında 16 yaşındaki Theresa Fusco’nun tecavüze uğrayıp öldürülmesiyle ilgili dosya, 40 yıl sonra DNA kanıtıyla çözüldü.

Plastik bir pipet, 40 yıllık cinayeti çözdü

Savcılık, cinayet şüphelisinin 63 yaşındaki Richard Bilodeau olduğunu ve kimliğinin bir smoothie kafe çöpünden alınan pipetteki DNA sayesinde tespit edildiğini açıkladı.

Nassau Bölge Savcısı Anne Donnelly, “Theresa Fusco’nun hayatı 40 yıl önce vahşice çalındı. Ailesi, yıllardır kim tarafından öldürüldüğü sorusunun acısıyla yaşadı,” dedi. Donnelly, bu sonucun “adli bilimdeki olağanüstü gelişmeler ve soğuk dosya ekibinin yılmaz çabaları” sayesinde elde edildiğini belirtti.

Üç kişi haksız yere 17 yıl hapis yatmıştı

Olayla ilgili olarak John Restivo, Dennis Halstead ve John Kogut isimli üç erkek, 1986’da cinayet ve tecavüz suçlarından mahkûm edilmişti.

Ancak 2003 yılında DNA testleri, cesetten alınan örneklerin sanıklara ait olmadığını gösterince mahkûmiyetler bozulmuştu.

Kogut ikinci yargılamada beraat etmiş, Restivo ve Halstead hakkındaki suçlamalar tamamen düşürülmüştü.

Gerçek katil 40 yıl sonra yakalandı

Yeni DNA incelemesi, olay yerinden alınan örneklerin Bilodeau’nun genetik profiliyle birebir uyuştuğunu ortaya koydu. Bilodeau’nun, o dönem cinayet yerinin yalnızca 1,5 kilometre uzağında, Lynbrook kasabasında büyükleriyle yaşadığı belirlendi.

Savcılığa göre, Bilodeau uzun süredir federal ve yerel ekipler tarafından gizlice izleniyordu. Şüpheli geçen yıl Suffolk County’de bir kafede smoothie içerken kullandığı bardak ve pipet atıklarından DNA örneği alındı. Bu örnek, 1984’te Fusco’nun bedeninden alınan DNA ile eşleşti.

Suçlamaları reddetti

Bilodeau, “tecavüz sırasında işlenen ikinci derece cinayet” de dahil olmak üzere iki ayrı cinayet suçlamasından hâkim karşısına çıkarıldı ve suçsuz olduğunu iddia etti. Avukatı Daniel Russo, “Bu dava, masumiyet karinesinin önemini en iyi örnekleyen vakalardan biridir,” dedi.

Cinayetin ayrıntıları

Theresa Fusco, 10 Kasım 1984 gecesi çalıştığı paten pistinden ayrıldıktan sonra kaybolmuş, cesedi yaklaşık bir ay sonra ormanlık alanda bulunmuştu. Genç kızın tecavüze uğradığı ve boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Savcı Donnelly, “Adalet, bazen gecikir ama sonunda yerini bulur,” diyerek Fusco ailesinin 40 yıllık bekleyişine son veren gelişmeyi duyurdu.

ETİKETLER
ABD Cinayet Genetik
Sıradaki Haber
Titan denizaltısının çökmesinin nedeni açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:47
Akdeniz'de 4,3 büyüklüğünde deprem
07:16
6 ilde suç örgütü ve silah ticareti operasyonu: 16 tutuklama
06:56
Meyve tüketimi, hava kirliliğinin akciğerlere zararını azaltabilir
06:53
Beynimiz hangi yaşta zirveye ulaşıyor? Bilim insanları açıkladı
06:51
Çığır açan gelişme: Her kan grubuna uyumlu ‘evrensel böbrek’ geliştirildi
06:41
Titan denizaltısının çökmesinin nedeni açıklandı
Kızılhaç ekibi, İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu 45 Filistinlinin naaşını teslim aldı
Kızılhaç ekibi, İsrail'in Gazze'den alıkoyduğu 45 Filistinlinin naaşını teslim aldı
FOTO FOKUS
Freni boşalan kamyon evi yerle bir etti
Freni boşalan kamyon evi yerle bir etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ