Hafif Sağanak Yağışlı 17.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 01.11.2023 17:13

Gazze'deki 450 yabancı ve çifte vatandaşlık sahibi Filistinli, Refah'tan Mısır'a geçecek

İsrail saldırılarının sürdüğü Gazze Şeridi'ndeki 450 yabancı ve çifte vatandaşlık sahibi Filistinlinin bugün açılan Refah Sınır Kapısı'ndan Mısır'a geçeceği belirtildi.

Gazze'deki 450 yabancı ve çifte vatandaşlık sahibi Filistinli, Refah'tan Mısır'a geçecek
[Fotograf: AA]

Refah Sınır Kapısı, İsrail saldırıları nedeniyle bölgedeki ağır yaralıların ve yabancıların Mısır'a geçişi için açıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, 450 yabancı ülke vatandaşı ve çifte vatandaşlık sahibi Filistinli, Mısır'a geçmek üzere Refah Sınır Kapısı'na geldi.

Mısır'a geçecekler arasında uluslararası kuruluşlarda çalışanların yanı sıra Gazze Şeridi'nde mahsur kalan ve ayrılma talebinde bulunan yabancı ve çifte vatandaşlar bulunuyor.

Mısır makamlarından sınır kapısının açılması ve Gazze'deki bazı yaralıların, yabancıların ve çifte vatandaşların tahliyesiyle ilgili varılan anlaşma hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün, İsrail'in kuşatması altındaki Gazze Şeridi'ne yardım kamyonlarının erişimi ve ABD vatandaşlarına ulaşılması için Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına odaklandıklarını bildirmişti.

ETİKETLER
İsrail Gazze
Sıradaki Haber
Sudan kabinesinde değişikliğe gidildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:27
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Kazakistan'a gidiyor
17:22
Kartlı ödemeler eylülde 807 milyar lirayı aştı
17:20
Bakan Uraloğlu, Özbekistanlı mevkidaşı Mahkamov'la görüştü
17:21
İrlandalı Bakan, Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı nedeniyle "derin şok" yaşadığını bildirdi
17:11
Ordu'da 85 suç kaydı bulunan kişi yakalandı
17:08
Togg'dan dolandırıcılık uyarısı: Ödeme işlemleri sadece Trumore'dan yapılıyor
Slovenya Büyükelçisi Rencelj, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
Slovenya Büyükelçisi Rencelj, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubu sundu
FOTO FOKUS
Filistinli bir adam eşek arabasıyla dolaşarak oksijen aradı
Filistinli bir adam eşek arabasıyla dolaşarak oksijen aradı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ