Gazze'deki 450 yabancı ve çifte vatandaşlık sahibi Filistinli, Refah'tan Mısır'a geçecek

Refah Sınır Kapısı, İsrail saldırıları nedeniyle bölgedeki ağır yaralıların ve yabancıların Mısır'a geçişi için açıldı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, 450 yabancı ülke vatandaşı ve çifte vatandaşlık sahibi Filistinli, Mısır'a geçmek üzere Refah Sınır Kapısı'na geldi.

Mısır'a geçecekler arasında uluslararası kuruluşlarda çalışanların yanı sıra Gazze Şeridi'nde mahsur kalan ve ayrılma talebinde bulunan yabancı ve çifte vatandaşlar bulunuyor.

Mısır makamlarından sınır kapısının açılması ve Gazze'deki bazı yaralıların, yabancıların ve çifte vatandaşların tahliyesiyle ilgili varılan anlaşma hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, dün, İsrail'in kuşatması altındaki Gazze Şeridi'ne yardım kamyonlarının erişimi ve ABD vatandaşlarına ulaşılması için Refah Sınır Kapısı'nın açılmasına odaklandıklarını bildirmişti.