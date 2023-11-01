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Dünya
AA 01.11.2023 17:03

Sudan kabinesinde değişikliğe gidildi

Sudan’da hükümet, 5 bakanın yerine yenilerini atadı.

Sudan kabinesinde değişikliğe gidildi
[Fotograf: Reuters]

Egemenlik Konseyinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Konsey Başkanı Abdulfettah el-Burhan’ın yayımladığı kararnameyle kabinede değişiklik yapıldı.

Enerji ve Madencilik Bakanı Muhammed Abdullah Mahmud, Hayvancılık Bakanı Hafız İbrahim Abdunnebi, Ticaret Bakanı Emal Salih Saad, Ulaştırma Bakanı Hişam Ahmed Ali Ebu Zeyd ile Çalışma ve İdari Reform Bakanı Suad et-Tayyib Hasan’ın yerine yeni isimler atandı.

Buna göre, Enerji ve Madencilik Bakanlığına Muhyiddin Naim Muhammed Said, Ticaret Bakanlığına El Fatih Abdullah Yusuf, Ulaştırma Bakanlığına Ebubekir Ebulkasım Abdullah, Çalışma ve İdari Reform Bakanlığına Ahmed Ali Abdurrahman getirildi.

Hayvancılık Bakanlığına ise Cuba Barış Anlaşması maddeleri gereğince anlaşmaya imza atan silahlı hareketlerin önereceği isim atanacak.

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