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Dünya
TRT Haber 10.11.2023 06:25

Gazze'de sağlık krizi: En çok hamileler ve bebekler tehlikede

İsrail ablukası ve yoğun saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde insani kriz derinleşiyor. Hamileler ve bebekler büyük tehlike altında. Böbrek yetmezliği olan hastalar da, diyaliz hizmetlerinden mahrum kalıyor.

Gazze'de sağlık krizi: En çok hamileler ve bebekler tehlikede

Gazze Şeridi'nde insani kriz yaşanıyor. Krizden en çok kadınlar ve çocuklar etkileniyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı, Gazze'de bulunan tesislerinde 4 bin 600 hamilenin bulunduğunu duyurdu.

Yazılı açıklamada, tesislerde 380 de yeni doğmuş bebeğin olduğu, hamile ve bebekler için tıbbi bakıma ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Filistinli annelerin isyanı: Çocuklarımız susuz kaldı
Filistinli annelerin isyanı: Çocuklarımız susuz kaldı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun raporuna göre, Gazze'de halihazırda 50 bin hamile kadın bulunuyor.

Günde 180'den fazla doğum gerçekleşiyor.

İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'de çocuklara yönelik tek diyaliz merkezi de hizmet dışı kaldı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, böbrek yetmezliği çeken 38 çocuğun diyaliz hizmetlerinden mahrum kaldığına dikkati çekti.

Yakıt yetersizliği nedeniyle Rantisi Çocuk Hastanesi ve Nasır Çocuk Hastanesi'nde çocuklara yönelik tüm tıbbi hizmetlerin durdurulduğu açıklandı.
 

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