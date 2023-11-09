Filistinli annelerin isyanı: Çocuklarımız susuz kaldı

Bir buçuk yaşındaki erkek çocuğunun annesi Yamen Mohammed Hacjaj, Shujaiya mahallesinden Nusret Mülteci Kampı'na götürüldüğünü ve UNRWA okulunda kaldıktan sonra oğlunun dehidrasyon ve ishalden muzdarip olduğunu söyledi.

Başka bir kadın ise çocuğunun mide iltihabına yakalandığını ve yetersiz beslenme nedeniyle kilosunun yarısını kaybettiğini söyledi.

Dünya Sağlık Örgütü, Ekim ortasından bu yana 33.551'den fazla ishal vakasının bildirildiğini ve bunların çoğunun beş yaşın altındaki çocuklar arasında olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısının bir parçası olarak, halihazırda kuşatılmış olan bölgeyi “tamamen kuşatma” altına alarak yiyecek, su ve tıbbi malzemelerin Şeride'e girmesini engelledi.

Yardım TIR'larının içeri girmesine izin verilmiş olsa da, İsrail'in yoğunlaşan saldırıları nedeniyle gelen yardımın miktarı ihtiyaç sahiplerine yardım etmeye yetmiyor.