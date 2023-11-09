TDV, Gazze'de günde 1500 kişiye sıcak yemek sağlıyor

İzani Turan, Gazze'de insan onuruna zedeleyen bir katliamın yaşandığını, bunun vicdan sahibi herkesi derinden yaraladığını söyledi.

Kendini medeni olarak tanımlayanların çocukların, kadınların katledilmesini desteklediğini ifade eden Turan, Gazze'nin adeta turnusol kağıdı işlevi gördüğünü, kimin insanlığın yanında, kimin karşısında olduğunun net şekilde ortaya çıktığını dile getirdi.

Müslümanların yaşananlar karşısında acziyet içinde olduğunu belirten Turan, "Şükürler olsun ülkemizde bir duyarlılık başladı. Birçok ülkede insanların vicdanı harekete geçmeye başladı. Bu güzel bir şey. Umuyorum ki bu kanın, gözyaşının içinde terör örgütü gibi davranan İsrail boğulacaktır." diye konuştu.

"Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen tırlarımız var"

Turan, Diyanet İşleri Başkanlığı ve TDV'nin üzerine düşeni yaptığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bütün şubelerimizi harekete geçirdik. 1003 şubemiz şu an teyakkuzda. Gerekirse ekmeğimizin yarısını, fazlasını bölüşüp kardeşlerimizle paylaşacağız. Aynı zamanda insanımızın da buna hazır olduğunu görmek büyük bir mutluluk veriyor. Bugüne kadar 450 bin dolar yardımı Gazze'deki partnerimiz kanalıyla hastanelere, kimsesizlere, oradaki mağdurlara ulaştırdık. Şu an AFAD koordinesinde Mısır'daki Refah Sınır Kapısı'nda bekleyen tırlarımız var. Kapı açılır açılmaz bütün gücümüzle oraya yükleneceğiz."

Turan, Türkiye'de büyük bir duyarlılığın başladığını, bütün müftülüklerin adeta yarış içinde hayır çarşıları, kermesler ve yardım organizasyonları düzenlediğini anlatarak, "Cuma namazları sonrasında Filistin'e yardım kampanyasını başlattık. Burada ciddi bir miktarda akış oldu. Bu millet büyük bir afet yaşadı, deprem yaşadı ama insanımız buna bakmıyor. Bu millet varını, yoğunu bölüşmeye hazır." ifadesini kullandı.

Bütün sivil toplum kuruluşlarının AFAD koordinesinde büyük bir çaba ortaya koyduğunu belirten Turan, "Şu an Refah Sınır Kapısı'nda beklemedeyiz. Kapının açılmaması bir korkunun alametidir." değerlendirmesinde bulundu.

"Hastalara tıbbi malzemeler ile gıda, hijyen malzemeleri teminimiz var"

Tırların içinde insani yardım ve sağlık ürünlerinin olduğu bilgisini veren Turan, "Gazze'deki Şifa Hastanesi'nde günlük 1500 kişiye sıcak yemek dağıtımını başlattık, bu devam ediyor. Hastalara tıbbi malzemeler, gıda, hijyen malzemeleri ile jeneratör noktasında teminimiz var. Bunlar sadra şifa değil. Maalesef sadece pansuman şeklinde devam ediyor yardımlarımız." dedi.

Gazze'ye yardımlar gibi para akışının da mümkün olmadığını dile getiren Turan, "Partner kuruluşumuzun bir alım gücü var. Bize 'Biz sizin adınıza 1,5 milyon dolara kadar yardım yapabiliriz' dediler. Geriye kalan noktada onlar bizim adımıza harcamalar, alımlar yapacak. Biz onlara borçlanmış olacağız." diye konuştu.

"Kapı açılır açılmaz yardımları hemen içeriye sevk edeceğiz"

Refah Sınır Kapısı'na 3 görevli göndererek lojistik anlamında hazırlıkları tamamladıklarını dile getiren Turan, şunları söyledi:

"Orada beraber çalışmalar yapacağımız kuruluşlarla görüşmeler yapıldı. İhtiyaç malzemelerini alacağımız yerlerle ön görüşmeler, birtakım anlaşmalar yapıldı. Birkaç tırımız hazırda bekliyor. Aldığımız malzemeler tüketim ömrü uzun olan, bozulmaz malzemelerdir. Kapı açılır açılmaz yardımları hemen içeriye sevk edeceğiz."

Turan, olası bir ateşkesin olması durumunda Gazze'ye daimi insani yardımla ilgili hazırlıkları yapmaya başladıklarını da kaydetti.