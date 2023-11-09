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Dünya
AA 09.11.2023 11:27

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, "Grok" adlı yapay zeka modelini tanıttı

X sosyal medya platformunun sahibi Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, "Grok" adı verilen yeni yapay zeka modelini duyurdu.

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI, "Grok" adlı yapay zeka modelini tanıttı
[Fotograf: Reuters]

xAI'ın sosyal medya platformu X'teki paylaşımında, sorulan sorulara "nükteli ve asi" yanıtlar vermek üzere tasarlandığı belirtilen Grok, "Mizahtan nefret ediyorsanız lütfen kullanmayınız!" esprisiyle tanıtıldı.

Grok'un "benzersiz temel avantajının, X platformu aracılığıyla dünyaya ilişkin gerçek zamanlı bilgisinin olduğu" ifade edildi.

Yapay zeka modeli Grok'un, diğer yapay zeka sistemlerinin "yanıtlamayı reddettiği" soruları da yanıtlayacağı kaydedildi.

Grok'un henüz "beta ürün" olduğu belirtilen paylaşımda, yapay zeka modelinin "hızlı gelişeceği" mesajı verildi.

Musk'ın yapay zeka şirketi xAI

Elon Musk'ın yeni yapay zeka şirketi xAI, temmuz ayında kurulmuştu.

Şirketin internet sitesinden yapılan açıklamada, xAI'nın amacının "evrenin gerçek doğasını anlamak" olduğu kaydedilmişti.

xAI ekibinin Tesla ve SpaceX'in CEO'su Musk tarafından yönetildiği belirtilen açıklamada, ekip üyelerinin daha önce DeepMind, OpenAI, Google Research, Microsoft Research, Tesla ve Toronto Üniversitesinde çalıştığı aktarılmıştı.

Açıklamada, ekibin yapay zeka alanında "en yaygın kullanılan yöntemlerden bazılarına katkıda bulunduğu, yenilikçi tekniklerle analizleri kullanıma sunduğu ve alandaki en büyük buluşlardan bazılarının geliştirilmesine öncülük ettiği" ifade edilmişti.

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