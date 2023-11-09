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Dünya
AA 09.11.2023 10:41

Güney Kore'den Kuzey'e "hesapsızca hareket" etmeme uyarısı

Güney Kore, Kuzey Kore'yi broşür kampanyasını bahane ederek "hesapsızca hareket" etmekten kaçınmaya çağırdı.

Güney Kore'den Kuzey'e "hesapsızca hareket" etmeme uyarısı

Yonhap'ın haberine göre, Güney'in uyarısı, Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansında çıkan Güney'in broşür kampanyası gibi psikolojik harp yöntemlerinin Seul'ün sonunu getirmede "fünye görevi" göreceğine dair bir makalenin ardından geldi.

Birleşme Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Kuzey Kore'ye broşür atılması, anayasa tarafından garanti edilen ifade özgürlüğü kapsamında sivil gruplarca yapılan gönüllü bir eylemdir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamaya göre, Kuzey Kore, broşür kampanyasını bahane ederek "hesapsızca hareket etmemesi" konusunda sert bir şekilde uyarıldı.

Güney Kore Anayasa Mahkemesi, eylülde Kuzey Kore'ye propaganda broşürleri gönderilmesini suç sayan 2020 tarihli yasayı "ifade özgürlüğüne yönelik aşırı kısıtlama" olarak nitelendirerek iptal etmişti.

Kuzey Kore lideri karşıtı broşürler, Güney'den Kuzey Kore'ye gönderiliyor

Aralık 2020'de kabul edilen yasa ile broşür dağıtan kişi, 30 milyon Kore wonu (yaklaşık 650 bin lira) para veya 3 yıla kadar hapisle cezalandırılıyordu.

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan birçok aktivist, uzun süredir helyum dolu dev balonlar kullanarak Kuzey Kore lideri Kim Jong-un karşıtı broşürleri Kuzey Kore'ye gönderiyor.

Kuzey Kore'nin 2014'te, kendi topraklarına doğru uçan balonlara ateş açması üzerine Güney Kore de karşılık vermiş, can kaybı yaşanmamıştı.

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